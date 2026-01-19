El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Lola Vice venció a Kelani Jordan (***) CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy retuvo ante Tavion Heights (** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2) SIN DESCALIFICACION: Joe Hendry venció a Dion Lennox (***)

► Este martes en WWE NXT

Elio LeFleur, el luchador antes conocido como Aigle Blanc, hará su debut televisado en NXT, y lo hará nada menos que una lucha titular. Le disputará el Campeonato Norteamericano NXT al peligroso Ethan Page, quien aspiraba a participar en la lucha de escaleras por el Campeonato NXT el próximo 3 de febrero, pero la Gerente General Ava decidió que debía concentrarse en su título, así que lo programó contra el nuevo recluta francés para poner en valor su largo reinado. LeFleur llega con gran impulso después de presentarse con AAA en Puebla el pasado mes de noviembre, y buscará convertirse en monarca desde su primera aparición ante las cámaras de la marca plateada.

En cuando a las clasificatorias para la lucha de escaleras de seis contendientes por el Campeonato NXT (donde ya está confirmado Ricky Starks), veremos a Josh Briggs contra Shiloh Hill, además de Sean Legacy contra Eli Knight.

Está también programada una lucha en triple amenaza para definir a las contendientes #1 al Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA: Sol Ruca y Zaria vs. Wren Sinclair y Kendal Grey vs. y Lainey Reid y Fallon Henley.

Además, Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes, con Jackson Drake) enfrentarán a vs. Chase University (Uriah Connors y Kale Dixon, con Andre Chase).