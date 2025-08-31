El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Blake Monroe (** 1/2) LUCHA A CIEGAS CON CAPUCHAS; BLINDFOLD MATCH: Lexis King venció a Myles Borne (***) Tatum Paxley e Izzi Dame vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***) Ricky Saints venció a Josh Briggs (***) Tyra Mae Steele venció a Alba Fyre (** 1/2) Lola Vice, Sol Ruca y Zaria vencieron a Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx (** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

Ricky Saints obtuvo una oportunidad por el Campeonato NXT tras vencer a Josh Briggs el pasado 26 de agosto, pero antes de que se enfrente a Oba Femi para disputarle el título, hará equipo con él en una lucha de cuatro contra cuatro. Sus otros compañeros serán Hank Walker y Tank Ledger, y sus rivales serán los peligrosos integrantes de DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin, Cutler James y Saquon Shugars). Además de que Hank y Tank buscan venganza tras haber perdido el Campeonato de Parejas NXT ante Darkstate en Heatwave, veremos si el campeón y su retador pueden congeniar en esta alianza frente a la amenaza que ambos quieren neutralizar antes de enfrentarse en No Mercy.

En el torneo para definir contendiente #1 al Campeonato Femenil Speed, Candice LeRae se medirá ante Xia Brookside, representante de TNA.

Además, Lash Legend y Jaida Parker se enfrentarán en mano a mano.