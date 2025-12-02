El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) retuvo ante Sean Legacy (***) CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Fallon Henley venció a ZARIA (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE LAS KNOCKOUTS TNA: Léi Ying Lee vencio a Kelani Jordan (c) y Jordynne Grace (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) retuvo ante Lainey Reid (** 1/2) Myles Borne venció a Trick Williams (***)

► Este martes en WWE NXT

Josh Briggs y Tavion Heights se verán las caras este martes. Su rivalidad se encendió el 4 de noviembre, cuando Heights intervino para distraer a Briggs durante su combate contra El Grande Americano, provocando su derrota. Esto llevó a una lucha el 11 de noviembre, la cual terminó con victoria de Heights. Desde entonces, el odio entre ambos fue creciendo hasta explotar la semana pasada, cuando terminaron enfrascados en una gresca en los pasillos durante NXT Gold Rush, así que la inevitable revancha fue programada en este episodio, que será la antesala de NXT Deadline

En un choque de cuatro contra cuatro, Je’Von Evans, Leon Slater, Joe Hendry y Myles Borne se medirán con DarkState (Saquon Shugars, Dion Lennox, Osiris Griffin y Cutler James).

Por su parte, Izzi Dame explicará su traición hacia Tatum Paxley.

Además, habrá una cumbre con las participantes del Iron Survivor Challenge.