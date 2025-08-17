Previo WWE NXT 19 de agosto 2025 | Fatal Influence vs. Elegance Brand

El elenco de NXT se presentará este martes en The Met Philadelphia, en Philadelphia, Pennsylvania.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Nia Jax venció a Lash Legend (** 1/2)
  2. Joe Hendry venció a Charlie Dempsey (** 1/2)
  3. Lola Vice y Kelani Jordan vencieron a Jacy Jayne y Fallon Henley (** 1/2)
  4. Alba Fyre venció a Kendal Grey (** 1/2)
  5. DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin, Saquon Shugars y Cutler James) vencieron a Oba Femi, Trick Williams, JeVons Evans y Moose (***)

► Este martes en WWE NXT

WWE NXT 19 de agosto 2025.

NXT regresa a Philadelphia, donde veremos una lucha de entre las dos principales tercias femeniles de la marca dorada y de TNA. Por un lado, Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx). Por el otro, Elegance Brand (Ash by Elegance, Heather by Elegance y M by Elegance), acompañadas por su mayordomo personal. Este combate se perfila como un preludio a la triple amenaza por el Campeonato Mundial de las Knockouts TNA en Heatwave, donde Jacy Jayne defenderá su título ante Ash y Masha Slamovich.

Y ya que estamos en Philadelphia, se llevará a cabo una Philadelphia Street Fight entre Josh Briggs y Yoshiki Inamura.

En lucha para definir al contendiente #1 al Campeonato NXT, Trick Williams se medirá con Je’Von Evans.

Por su parte, Ricky Saints tendrá un mano a mano con Jasper Troy.

Además, se espera una confrontación cara a cara entre Blake Monroe y Jordynne Grace, quienes se enfrentarán en Heatwave.

