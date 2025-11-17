El elenco de NXT se presentará este martes desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York, coliseo con capacidad para 6,000 espectadores.

La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy venció a El Grande Americano (** 1/2) Thea Hail venció a Alba Fyre (*** 1/2) Fallon Henley venció a Skylar Raye (**) Tavion Heights venció a Josh Briggs (** 1/2) CAMPEONATO NXT, LAST MAN STANDING: Ricky Saints retuvo ante Trick Williams (**** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

NXT presenta este martes la primera parte de su especial Gold Rush. En esta noche se disputarán cuatro luchas titulares, haciendo de la velada un evento crucial tanto para la marca plateada como para sus aliados, pues AAA, TNA y EVOLVE estarán representados. En uno de los duelos principales, Joe Hendry y Thea Hail serán los retadores de Ethan Page y Chelsea Green por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA. Durante el episodio del 4 de noviembre, Hendry y Hail arruinaron la celebración de Page y Green, posicionándose como contendientes al título de la empresa mexicana. ¿Conseguirán coronarse?

Jacy Jayne tendrá su última oportunidad para regresar al trono como Campeona NXT. Si no logra vencer a Tatum Paxley, no podrá volver a desafiarla.

La Campeona Norteamericana NXT, Blake Monroe, expondrá el título ante Sol Ruca, quien regresa con todo tras ausentarse por lesión.

Además, DarkState (Osiris Griffin y Dion Lennox) defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante Je’Von Evans y Leon Slater, un choque que promete velocidad y estrategia.