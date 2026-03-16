El elenco de NXT se presentará este martes en el 713 Music Hall en Houston, Texas, arena con capacidad para 5,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Sean Leagacy y Eli Knight vencieron a Jasper Troy (***) Lexis King y Uriah Connors vencieron a Charlie Dempsey y Tavion Heights (** 1/2) Sol Ruca venció a Lainey Reid (***) Wren Sinclair venció a Thea Hail (**) Ethan Page y Ricky Saints vencieron a Joe Hendry y Miles Borne (***)

► Este martes en WWE NXT

INFORMACIÓN DEL EVENTO Evento WWE NXT Fecha 17 de marzo de 2026 Sede 713 Music Hall Ubicación Houston, Texas, Estados Unidos Transmisión The CW / Netflix (internacional) Horario 8:00 PM ET / 7:00 PM CT Contexto especial Booker T Appreciation Night Importancia Rumbo a Stand & Deliver

La Campeona NXT, Jacy Jayne volverá a exponer su título. El 24 de febrero su retadora fue Sol Ruca, a quien venció con facilidad debido a que Zaria la traicionó, exigiendo a cambio una oportunidad titular. Una semana después, Zaria falló en su intento por coronarse, pues Sol Ruca intervino. La salomónica decisión del Gerente General interino, Robert Stone, fue poner a las tres rivales en el ring: Jayne deberá enfrentar a la fuerza bruta de Zaria y la agilidad de Sol Ruca en una lucha decisiva. ¿Podrá sobrevivir con la corona intacta?

En una contienda de alto riesgo, Tatum Paxley expondrá el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Izzi Dame dentro de una jaula de acero, una estructura que eliminará las posibilidades de interferencia.

Por su parte, Fallon Henley defenderá el Campeonato Femenil WWE Speed ante Wren Sinclair en un combate que promete velocidad y técnica.

Comienza el torneo de contendientes #1 al Campeonato de Parejas NXT. En esta primera ronda veremos a Hank Walker y Tank Ledger contra dos miembros de Birthright (Lexis King, Uriah Connors, Stacks y Charlie Dempsey).

En un choque de estilos, The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes) se medirán con Los Americanos (El Grande Americano, Bravo Americano y Rayo Americano).

Además, esta noche es especial. Es Booker T Appreciation Night.

Lucha ⭐ Predicción Prob. Análisis Campeonato Femenil NXT

Jacy Jayne (c) vs. Zaria vs. Sol Ruca Jacy Jayne Retiene 53% La rivalidad entre Zaria y Sol Ruca será una ventaja para Jayne. Campeonato Norteamericano Femenil NXT

Tatum Paxley (c) vs. Izzi Dame Paxley Retiene 65% La jaula favorece a la campeona. Paxley está en su mejor momento y Dame necesita más desarrollo. Campeonato Femenil WWE Speed

Fallon Henley (c) vs. Wren Sinclair Henley Retiene 75% Henley domina la división Speed. Sinclair es talentosa pero aún no está lista para el título. Torneo Contendientes #1 Parejas NXT

Hank Walker & Tank Ledger vs. Birthright Hank & Tank Avanzan 80% Hank & Tank tienen momentum y WWE los está empujando como la próxima gran dupla de NXT. The Vanity Project vs. Los Americanos Los Americanos 60% Los Americanos necesitan la victoria para mantener relevancia. The Vanity Project puede absorber la derrota. Aparición Especial

Booker T Discurso / Spinaroonie 90% Es su noche. Habrá emotivo discurso y posiblemente su clásico Spinaroonie para cerrar el show.