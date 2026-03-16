El elenco de NXT se presentará este martes en el 713 Music Hall en Houston, Texas, arena con capacidad para 5,000 aficionados.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Sean Leagacy y Eli Knight vencieron a Jasper Troy (***)
- Lexis King y Uriah Connors vencieron a Charlie Dempsey y Tavion Heights (** 1/2)
- Sol Ruca venció a Lainey Reid (***)
- Wren Sinclair venció a Thea Hail (**)
- Ethan Page y Ricky Saints vencieron a Joe Hendry y Miles Borne (***)
► Este martes en WWE NXT
La Campeona NXT, Jacy Jayne volverá a exponer su título. El 24 de febrero su retadora fue Sol Ruca, a quien venció con facilidad debido a que Zaria la traicionó, exigiendo a cambio una oportunidad titular. Una semana después, Zaria falló en su intento por coronarse, pues Sol Ruca intervino. La salomónica decisión del Gerente General interino, Robert Stone, fue poner a las tres rivales en el ring: Jayne deberá enfrentar a la fuerza bruta de Zaria y la agilidad de Sol Ruca en una lucha decisiva. ¿Podrá sobrevivir con la corona intacta?
En una contienda de alto riesgo, Tatum Paxley expondrá el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Izzi Dame dentro de una jaula de acero, una estructura que eliminará las posibilidades de interferencia.
Por su parte, Fallon Henley defenderá el Campeonato Femenil WWE Speed ante Wren Sinclair en un combate que promete velocidad y técnica.
Comienza el torneo de contendientes #1 al Campeonato de Parejas NXT. En esta primera ronda veremos a Hank Walker y Tank Ledger contra dos miembros de Birthright (Lexis King, Uriah Connors, Stacks y Charlie Dempsey).
En un choque de estilos, The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes) se medirán con Los Americanos (El Grande Americano, Bravo Americano y Rayo Americano).
Además, esta noche es especial. Es Booker T Appreciation Night.