El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Jaida Parker vs. Blake Monroe: doble conteo fuera (**)
- Eli Knight venció a Josh Briggs (**)
- CAMPEONATO NXT: Joe Hendry retuvo ante Jackson Drake (** 1/2)
- Vanity Project vencieron a Hank y Tank (***)
- Sol Ruca y Zaria vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***)
► Este martes en WWE NXT
El siempre polémico ‘All Ego’ Ethan Page pondrá en juego el Campeonato Norteamericano NXT ante el tremendo Shiloh Hill, quien llega con gran impulso tras haber tenido una destacada participación en el torneo por el Campeonato NXT y tras imponerse como uno de los favoritos emergentes de la marca. Su estilo y su actitud impredecible añaden emoción a esta lucha que podría voltear cualquier expectativa. Page, quien se ha mantenido en el trono desde mayo del año pasado, no debe confiarse, pues su corona está en peligro real.
En una lucha para definir a los contendientes #1 al Campeonato de Parejas NXT, veremos a Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) vs. Out The Mud (Bronco Nima y Lucien Price) vs. Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes). Una de esas duplas obtendrá el derecho de enfrentar a Darkstate.
Tony D’Angelo enfrentará en mano a mano a Cutler James, uno de los miembros de DarkState. D’Angelo ha estado en guerra con este grupo, y busca su eliminación total.
En la final del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, se enfrentarán Elio LeFleur y Eli Knight. Uno de ellos logrará la oportunidad para enfrentar a Jasper Troy.
Además, Lola Vice y Kelani Jordan volverán a enfrentarse después de que la semana pasada, Jordan atacara traicioneramente a la cubana.