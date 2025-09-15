El elenco de NXT se presentará este martes en la Full Sail University en Winter Park, Florida.

La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Josh Briggs venció a Je’Von Evans (** 1/2) TORNEO CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Lainey Reid venció a Faby Apache (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin) (c) retuvieron ante Hank Walker y Tank Ledger (***) FLAG MATCH: Tagion Heights venció a Ethan Page (***) Tatum Paxley e Izzi Dame vencieron a Fallon Henley y Jazmyn Nyx y ZARIA y Sol Ruca (** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

NXT regresa a su vieja casa, la Full Sail University, para este episodio especial llamado Homecoming, y en él veremos a varios Superestrellas que en el pasado triunfaron en este lugar. Uno de ellos es Tyler Breeze, quien reapareció la semana pasada para desafiar al Campeón Norteamericano, Ethan Page. Aunque Page puede presumir de arrogancia, en poco puede igualarse a la de Breeze, quien con su estilo provocador buscará llevar la batuta y coronarse frente a los fans que alguna vez lo cobijaron.

En un encuentro de tercias, tres generaciones de NXT unirán fuerzas: Rhea Ripley, Tiffany Stratton y Stephanie Vaquer enfrentarán a Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx).

Carmelo Hayes y Trick Williams volverán a unir fuerzas para enfrentar a una dupla que también han sido tanto socios como rivales: Johnny Gargano y Tommaso Ciampa.

Además, Grayson Waller tendrá su segmento The Grayson Waller Effect, y sus invitados serán Oba Femi y al contendiente número uno, al título NXT, Ricky Saints.