El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Jordynne Grace (***) Shiloh Hill venció a Lexis King (**) Sol Ruca venció a Wren Sinclair (**) CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

La semana pasada, la Campeona Norteamericana NXT, Blake Monroe, ofreció un reto abierto por su título. Antes de que pudiera reaccionar, fue atacada por sorpresa por Thea Hail, quien le puso una Kimura que provocó la rendición de Monroe. Sin embargo, como no había iniciado oficialmente la lucha, el título no cambió de manos, pero no dejó de ser un momento humillante para Monroe, pues fue puesta en evidencia ante el resto del elenco femenil. Es por ello que este martes las veremos en un duelo titular, ahora sí previamente programado. ¿Podrá Hail repetir la hazaña o Monroe se vengará de la humillación sufrida?

Dion Lennox, Myles Borne, Leon Slater y Joe Hendry se enfrentarán en una lucha de cuatro esquinas mediante la cual se determinará al contendiente número uno al Campeonato NXT, en poder de Oba Femi, en New Year’s Evil.

En acción de relevos, Kendal Grey y Wren Sinclair se verán las caras con Fatal Influence (Fallon Henley y Lainey Reid).

Además, Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) se medirán con OTM (Bronco Nima y Lucien Price).