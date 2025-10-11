El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT y CAMPEONATO DE PAREJAS TNA: The Hardys vencieron a Darkstate (***)
- Jacy Jayne, Lola Vice, Jaida Parker y Sol Ruca vencieron a The IInspiration, Mara Sade y Kelani Jordan (** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Mustafa Ali (*** 1/2)
- Team TNA: Leon Slater, Frankie Kazarian, Moose y Mike Santana vencieron a Team NXT: Trick Williams, Miles Borne, Ricky Saints y JeVon Evans (***)
► Este martes en WWE NXT
Hijo de Dr. Wagner Jr., actual Campeón Latinoamericano AAA, hará su debut oficial en NXT enfrentando a Lexis King. Wagner ha dejado claro que tiene sus ojos puestos en el Campeonato Norteamericano NXT, en poder de ‘All Ego’ Ethan Page, pero antes de aspirar a una oportunidad, deberá enfrentará a King, quien también tiene pedigrí luchístico, pues es hijo del legendario Brian Pillman. Aunque no será un duelo titular, representa una prueba para Wagner para demostrar que tiene lo necesario para destacar ante los Superestrellas WWE.
En mano a mano, Josh Briggs enfrentará a Matt Cardona, quien antes fuera conocido como Zack Ryder y que se ha convertido en un icono de la escena independiente.
Por su parte, la peligrosa Zaria se medirá ante Blake Monroe.
Además, veremos una campal que determinará a la retadora número uno al Campeonato Femenil de NXT, en poder de Jacy Jayne. El combate estará abierto tanto a talentos de NXT como del elenco de Knockouts de TNA.