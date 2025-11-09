El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Fatal Influence vencieron a Tatum Paxley, Lola Vice e Izzi Dame (** 1/2) El Grande Americano venció a Josh Briggs (***) Zaria venció a Wren Sinclair (**) Kelani Jordan venció a Tyra Mae Steele (**) JeVon Evans venció a Saquon Shugars (***)

► Este martes en WWE NXT

En No Mercy, Ricky Saints capturó el Campeonato NXT al imponerse a Oba Femi en una intensa lucha. Desde entonces, se ha posicionado como el nuevo líder de la marca plateada. Pero este martes su suerte podría cambiar, pues expondrá el título ante Trick Williams, quien ganó su oportunidad después de vencer a Je’Von Evans. Williams ha enfatizado que ha llegado el momento para volver a la cima, pero Saints no quiere permitirlo, pues está en juego la construcción de su legado. La modalidad será Last Man Standing, así que al final, sólo uno de ellos quedará en pie alzando en lo alto el título máximo de NXT.

El Grande Americano volverá a tener otra aparición en NXT. Esta vez defenderá el Campeonato WWE Speed ante Jasper Troy.

Continúa el torneo para coronar a la nueva Campeona WWE Speed, pues el título lo dejó vacante Sol Ruca debido a una lesión. Quienes se enfrentarán este martes serán Fallon Henley y Skylar Raye.

Además, en mano a mano veremos a Josh Briggs contra Tavion Heights.