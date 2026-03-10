El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne retuvo ante Ethan Page (** 1/2) Wren Sinclair venció a Nikkita Lyons (** 1/2) Hank, Tank y Shiloh Hill vencieron a Vanity Project (***) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo por DQ ante Zaria (** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

WWE NXT – 10 DE MARZO 2026 📅 Fecha Martes 10 de Marzo de 2026 🕐 Hora 6:00 p.m. CDMX 📍 Sede WWE Performance Center, Orlando, Florida 📺 Transmisión The CW

Jacy Jayne, la Campeona NXT, tiene abierta una guerra a dos frentes. Hace unas semanas, expuso el título ante Sol Ruca, pero ésta fue traicionada por Zaria, así que Jayne pudo ganar la lucha en segundos. Una semana después, Jayne enfrentó a Zaria en otra lucha titular, y como era de esperarse, Sol Ruca intervino, provocando que la lucha se fuera sin resultado. El Gerente General interino de NXT, Robert Stone, en una decisión salomónica, decidió que Jayne expusiera el título para el 17 de marzo en una amenaza triple. Pero antes de ese combate, Ruca buscará redención y venganza, así que enfrentará a Lainey Reid, integrante de Fatal Influence, quien fue enviada por Jayne para que le diera a Ruca una lección de humildad. ¿Podrá Reid frenar a la determinada Ruca?

En un duelo de relevos, el Campeón NXT, Joe Hendry, y el Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne, enfrentarán a sus odiados rivales ‘Absolute’ Ricky Saints y ‘All Ego’ Ethan Page.

Thea Hail y Wren Sinclair se medirán en la final del torneo para determinar a la próxima retadora al Campeonato Femenil WWE Speed.

El No Quarter Catch Crew (Charlie Dempsey y Tavion Heights) combatirán a Birthright (Lexis King y Uriah Connors).

Además, en una amenaza triple, veremos a Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy.

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Joe Hendry y Myles Borne vs. Ethan Page y Ricky Starks Hendry y Borne 55% Los campeones están en su mejor momento tras Vengeance Day. Page y Starks son luchadores individuales forzados a trabajar juntos. Final Torneo WWE Speed

Thea Hail vs. Wren Sinclair Thea Hail 65% Mayor experiencia en NXT y la controversia con Jaida Parker la mantiene en el candelero. Dempsey y Heights vs. King y Connors Dempsey & Heights 70% Mayor química como equipo, aunque sea temporal. NQCC demostrará por qué son legendarios. Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy Jasper Troy 60% Es el más experimentado de los tres y tiene mejor posicionamiento actual. Sol Ruca vs. Lainey Reid Sol Ruca 90% Necesita urgentemente una victoria para recuperar impulso tras los ataques de Zaria y la derrota humillante contra Jayne. Es su momento de redención.