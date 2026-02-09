El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame retuvo ante Lola Vice y Thea Hail (***)
- Elio LeFleur venció a Charlie Dempsey (*)
- CAMPEONATO DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand retuvieron ante Zaria y Sol Ruca (** 1/2)
- Stacks y Lexis King vencieron a Chase U )**)
- CAMPEONATO NXT, LUCHA DE ESCALERAS: Joe Hendry venció a Ricky Saints, Shiloh Hill, Sean Legacy, Keanu Carver, Dion Lennox y Jackson Drake (*** 1/2)
► Este martes en WWE NXT
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 10 de febrero de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW (Estados Unidos) / Netflix (Internacional)
|Sede
|WWE Performance Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|Aprox. 500 espectadores
Jaida Parker y Blake Monroe llevan semanas librando una intensa rivalidad. El conflicto estalló el 13 de enero, cuando Parker regresó y confrontó a Monroe, iniciando una guerra de palabras que no ha cesado. La situación escaló peligrosamente la semana pasada: Monroe atacó a Parker en el estacionamiento justo antes del inicio del programa. Este violento episodio ha hecho inevitable que se pactara una lucha en mano a mano donde ambas buscarán, por fin, ajustar cuentas.
Una interesante lucha de relevos refuerza el cartel. Sol Ruca y ZARIA, la alianza conocida como ZaRuca, la cual ha mostrado ciertas fricciones en últimas fechas, enfrentarán a WrenQCC (Wren Sinclair y Kendal Grey). La luchadora que consiga el toque de espaldas o que logre rendir a alguna de sus rivales, se convertirá en contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT.
En otra lucha de duplas, Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) se medirán con Brad Baylor y Ricky Smokes.
Además, en la semifinal del torneo por el Campeonato WWE Speed, Josh Briggs enfrentará a Eli Knight.
|Lucha
|Predicción
|Jaida Parker vs. Blake Monroe
|Blake Monroe
|Sol Ruca & ZARIA vs. WrenQCC
|Sol Ruca
|Hank & Tank vs. Brad Baylor & Ricky Smokes
|Hank & Tank
|Josh Briggs vs. Eli Knight (Torneo Speed)
|Eli Knight