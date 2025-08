Previo WWE EVOLVE 6 de agosto 2025 | Kali Armstrong vs. Jin Tala

El elenco de WWE Evolve se presentará este miércoles en su sede del Performance Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Bryce Donovan (con The Vanity Project) derrotó a Marcus Mathers Jack Cartwheel (con Cappuccino Jones) derrotó a Jamar Hampton Keanu Carver derrotó a Sean Legacy

► Este miércoles en WWE Evolve

Breve episodio de la semana pasada con solo tres combates (no esperen mas de un show que apenas ronda los 50 minutos).

Para esta noche tenemos el combate entre Kali Armstrong (c) vs. Jin Tala por el Campeonato Femenil WWE EVOLVE. Después de su participación en el reality show Legends and Future Greats, Tala fue fichada por EVOLVE y desde entonces ha tenido n paso destructivo en el backstage atacando a cuanta luchadora encuentre.

Ahora captó la atención de la campeona quien pidió una lucha conta Tala, la cual le fue concedida y hoy se baten el cobre en pos de ver cual de las dos sale con la mano en alto.

Por otro lado, Carlee Bright vs. Wendy Choo es otro combate programado para el episodio que nos ocupa.