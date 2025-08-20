Previo WWE EVOLVE 20 de agosto 2025 | Ridge Holland vs. Sean Legacy

El elenco de WWE Evolve se presentará este miércoles en su sede del Performance Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Brooks Jensen derrotó a Tate Wilder. Dante Chen derrotó a Edris Enofé Layla Diggs derrotó a Zayda Steel OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Karmen Petrovic derrotó a Tyra Mae Steele

► Este miércoles en WWE Evolve

Karmen Petrovic invadió EVOLVE en busca de una oportunidad titular y a pesar de su oponente Tyra Mae Steele le puso las cosas difíciles, pudo descifrar el rompecabezas y llevarse la victoria.

Aunque según mi humilde opinión no creo que tenga chance contra Kali Armstrong (es lucha libre y en la lucha libre todo se puede). Sin embargo, Armstrong deberá retener cuando se enfrenten

Por fin un show con cuatro combates el pasado miércoles, pero muy pocos minutos de acción sobre el ring. WWE va en descenso, es ilógico que con tanto talento bajo contrato se ofrezcan eventos premium en vivo con un pírrico cartel de solo cinco luchas, lo que trae cierto descontento sobre sus fieles aficionados.