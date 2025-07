Previo WWE EVOLVE 16 de julio 2025 | Jackson Drake vs. Lince Dorado

El elenco de WWE Evolve se presentará este miércoles en su sede del Performance Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Timothy Thatcher derrotó por DQ a Keanu Carver Chantel Monroe derrotó a Masyn Holiday CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kali Armstrong (c) retuvo ante Natalya

► Este miércoles en WWE Evolve

La semana pasada el Campeonato Femenil WWE EVOLVE fue defendido exitosamente por Kali Armstrong a expensas de Natalya. Para esta noche toca el turno del Campeonato de los hombres cuando Jackson Drake se mida con Lince Dorado.

En la firma de contrato para lucha de hoy Drake no se dio cuenta que el resto de The Vanity Project no podría interferir, y de hacerlo, el título pasaría a manos de Lince Dorado. Ya firmado no hubo nada que hacer a pesar del enojo del campeón.

En otra lucha para la noche de hoy Chantel Monroe, Kylie Rae y Tyra Mae Steele se baten el cobre en pos de oportunidad titular, aunque aquí hay que destacar que Jin Tala ataco a Armstrong por lo que ha de suponerse que quedara por encima de estas tres oponentes en búsqueda de luchar por el campeonato.