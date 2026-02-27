WWE estará este sábado 28 en el United Center en Chicago, Illinois, coliseo con capacidad para 21,711 aficionados y casa de los Chicago Bulls de la NBA.

►El pasado Elimination Chamber

Las luchas presentadas fueron:

ELIMINATION CHAMBER FEMENIL: Bianca Belair venció a Liv Morgan, Bayley, Roxanne Perez, Alexa Bliss y Naomi (****) Tiffany Stratton y Trish Stratus vencieron a Nia Jax y Candice LeRae (** 1/2) LUCHA NO SANCIONADA: Kevin Owens venció a Sami Zayn (**** 1/2) ELIMINATION CHAMBER VARONIL: John Cena venció a Damian Priest, Drew McIntyre, Seth Rollins, CM Punk y Logan Paul (****)

► Este sábado en Elimination Chamber

Elimination Chamber regresa a territorio estadounidense por primera vez desde 2021, y la sede elegida fue Chicago. Y precisamente el hijo predilecto de dicha ciudad, CM Punk, llega como Campeón Mundial de Peso Completo para defender la corona ante Finn Bálor. La rivalidad comenzó cuando Bálor fue cuestionado por su compañera de grupo Liv Morgan acerca de su ambición por un título en 2026. Tras varios enfrentamientos, un combate previo en Irlanda y un ataque posterior, Punk aceptó defender el título, a pesar de las preocupaciones del gerente general Adam Pearce por la cercanía de WrestleMania 42, donde Punk tiene programada una defensa titular ante Roman Reigns. ¿Podrá Bálor derrotar a Punk y sacarlo de la lucha estelar de WrestleMania?

El cartel de WWE Elimination Chamber: Chicago es: