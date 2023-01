En el marco de los 50 años de su fundación, New Japan Pro Wrestling se declara lista para «Wrestle Kingom 17» desde el Tokyo Dome.

► NJPW Wrestle Kingdom 17

Para esta función se esperaba contar con la presencia de Antonio Inoki, lamentablemente su deceso, ocurrido a inicios de octubre, echó por tierra estos planes y convirtió el evento en un memorial para honrar a su legendario fundador.

Si bien se ha creado mucha expectativa con la aparición de invitados especiales, tal como anunció Rocky Romero, no hay que dejar de estar pendientes de los doce combates que se dirimirán, de los que se espera sean de altísima calidad, tal como lo exige un evento de tal envergadura.

Esta será una gran fiesta que une la historia de NJPW, su presente de expansión mundial y su futuro, forjando talentos a lo largo del orbe.

El evento abre con el debut del gran prospecto kazajo Boltin Oleg, que enfrentará en duelo de exhibición al joven león Ryohei Oiwa.

Continúa el tradicional New Japan Rambo, donde participará un número no determinado de luchadores, con ingreso cronometrado. En ediciones anteriores, se han dado verdaderas sorpresas y desde 2021, los últimos en permanecer compiten por el Trofeo del Campeonato KOPW. En este año los cuatro participantes que queden al final avanzarán a una lucha de cuatro esquinas en el New Year Dash el 5 de enero para determinar el primer ganador del cinturón KOPW 2023.

Después de los dos combates iniciales, una ceremonia especial celebrará a Antonio Inoki y conmemorará su legado en la lucha libre profesional. La ceremonia será seguida por la lucha memorial a Antonio Inoki que verá a dos equipos de tres luchadores con profundos vínculos con el fundador de NJPW.

Los duelos de campeonato inician con la disputa del Campeonatos en Parejas de Peso Jr. IWGP, Catch 2/2 (TJP y Francesco Akira) pone los cinturones en juego contra Lio Rush y YOH de CHAOS, ganadores de la Super Junior Tag League 2022

KAIRI expondrá por primera vez el Campeonato Femenino IWGP contra Tam Nakano, una gladiadora de una personalidad doble, con una estética tierna, pero con una intensa predilección por la violencia y que prometió hacer sufrir a KAIRI.

Tras ganar por segunda ocasión consecutiva la World Tag League, Bishamon tiene la consigna de devolver a casa el Campeonato de Parejas IWGP. Los alicaídos FTR defenderán con sangre el único título que les queda por lo que todo puede pasar.

Un nuevo campeón será coronado, del duelo de Ren Narita y Zack Sabre Jr. se coronará al primer Campeón de la Televisión NJPW World, siendo además el choque de dos filosofías, dos estilos luchísticos.

Tal como Karl Anderson lo anunció, estará en el Tokyo Dome exponiendo el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante su acérrimo oponente Tama Tonga, quien se morirá en la raya para recuperar el título para NJPW. Anderson estará acompañado de su inseparable Doc Gallows.

Keiji Mutoh se despide de NJPW al lado de su discípulo Hiroshi Tanahashi y Shota Umino, uno de los luchadores que más se ha influenciado de la técnica de Tanahashi. Los Ingobernables de Japón serán los rivales en turno; ellos también tienen su conexión con Mutoh, en especial SANADA, quien lo siguió en el éxodo de AJPW y posteriormente en Wrestle-1.

El Campeonato Peso Pesado Junior de la IWGP estará en juego cuando Taiji Ishimori defienda el cinturón contra Master Wato, Hiromu Takahashi y El Desperado en un combate a cuatro bandas. La experiencia del campeón lo respalda ampliamente, para poder contener a tres retadores hambrientos de triunfo.

Will Ospreay defenderá el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP ante Kenny Omega. Con su estilo llamativo en el ring, su carácter controvertido fuera de él y su instinto asesino despiadado, Ospreay siempre estuvo destinado a encontrar comparaciones con Kenny Omega desde que ‘The Cleaner’ se fue de NJPW para ayudar a fundar All Elite Wrestling. Los comentarios mordaces y las declaraciones incendiarias entre ambos a través de sus redes sociales, han calentado los ánimos a niveles insospechados.

Encabezando el evento conmemorativo especial de Antonio Inoki estará el ganador de G1 Climax, Kazuchika Okada, desafiando al campeón mundial de peso completo IWGP, Jay White. Okada lleva el legado de NJPW y su fundador, Antonio Inoki, sobre sus hombros mientras luchaba durante el 50 aniversario durante 2022, y ahora se medirá contra el monarca máximo, quien posee un récord de 4-1 contra Rainmaker.

Recordando el cartel:

Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP

Jay White (c) contra Kazuchika Okada

Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IGPW

Will Ospreay (c) vs Kenny Omega

Campeonato de Peso Junior IWGP

Taiji Ishimori (c) vs. Master Wato vs. Hiromu Takahashi vs. El Desperado

Último combate de Keiji Muto en NJPW

Keiji Muto, Hiroshi Tanahashi y Shota Umino vs. Los Ingobernables De Japon (Tetsuya Naito, SANADA y BUSHI)

Campeonato de Peso Abierto NEVER

Karl Anderson (c) vs. Tama Tonga

Campeonato de la TV NJPW World

Ren Narita vs. Zack Sabre Jr.

Campeonato Femenino IWGP

KAIRI (c) vs Tam Nakano

Campeonatos de Parejas IWGP

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (c) vs. Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI)

Campeonatos de Parejas de Peso Junior IWGP

TJP y Francesco Akira (c) contra Lio Rush y YOH

Lucha conmemorativa a Antonio Inoki

Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Togi Makabe contra Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki y Tiger Mask

Clasificatorio KOPW 2023

New Japan Rambo

Partido de exhibición

Boltin Oleg vs. Ryohei Oiwa

Los esperamos este miércoles en punto de la 1:00 AM hora de México para la cobertura en vivo que haremos de esta magna función, y pasar una gran velada al estilo SÚPER LUCHAS