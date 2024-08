Previo UFC Vegas 95: Marcin Tybura vs Sergei Spivak

UFC On ESPN 61 se celebra este sábado, 10 de agosto en el UFC Apex de Las Vegas y tenemos los resultados del pesaje para la tarjeta de pelea completa para usted a continuación.

En el evento principal hay una revancha de peso pesado entre Marcin Tybura y Sergei Spivak, con Tybura después de haber salido victorioso por decisión unánime en su anterior encuentro en 2020.

Tybura rompió una mala racha de dos peleas y superó a Spivac por decisión unánime en febrero de 2020. Ahora, con victorias en tres de sus últimos cuatro combates, tendrá que intentar defenderse de la esperanza de venganza de Spivac.

Spivac tratará de vengar una derrota de hace más de cuatro años cuando revanche a Tybura. Desde aquel revés, sólo ha perdido contra el actual campeón interino Tom Aspinall y, el pasado septiembre, contra Ciryl Gane.

Damon Jackson sufrió dos derrotas consecutivas el año pasado, pero comenzó este año con una victoria y ahora se enfrenta a Chepe Mariscal, que ha ganado tres combates seguidos desde que se unió a la UFC.

Yana Santos, que viene de tres derrotas, necesita imperiosamente una victoria contra Chelsea Chandler, que lleva 2-1 en la UFC hasta la fecha.

Allan Nascimento y Jafel Filho pelearán en la pelea inaugural tras registrar idénticos registros en el octágono hasta la fecha, con derrotas en sus debuts en la UFC, antes de recuperarse con victorias consecutivas.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje de la tarjeta completa de UFC On ESPN 61 a continuación.

Cartel principal (ESPN, 8 p.m. ET)

Marcin Tybura (252) contra Serghei Spivac (238)

Damon Jackson (146) contra Chepe Mariscal (149,5)*.

Danny Barlow (171,25)*** contra Nikolay Veretennikov (170,5)

Chris Gutierrez (136) contra Quang Le (136)

Chelsea Chandler (141)** contra Yana Santos (135,5)

Charalampos Grigoriou (136) contra Toshiomi Kazama (136)

CARTEL PRELIMINAR (ESPN/ESPN+, 5 p.m. ET)

Pannie Kianzad (135,5) contra Karol Rosa (135,5)

Jhonata Diniz (258) contra Karl Williams (243)

Jarno Errens (145,5) contra Youssef Zalal (145,5)

Talita Alencar (115,5) contra Stephanie Luciano (115)

* Mariscal no pudo cumplir el peso pluma por 3,5 libras; importe de la multa por determinar.

** Chandler no pudo cumplir el peso gallo femenino por 2,5 kg; multa por determinar.

*** Barlow no pudo cumplir el peso welter por 0,25 libras; multa por determinar