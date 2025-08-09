UFC On ESPN 72 tendrá lugar el próximo sábado 9 de agosto por la noche en el UFC Apex de Las Vegas, y a continuación te ofrecemos los resultados del pesaje para la cartelera completa.

En el evento principal, tendremos acción en el peso medio, ya que Roman Dolidze llega tras una racha de tres victorias consecutivas para pelear contra Anthony Hernández, que está en racha tras conseguir siete victorias seguidas.

Dolidze tuvo una racha estelar de cuatro peleas hace unos años, incluyendo tres bonificaciones, pero luego tuvo una mala racha de dos. Sin embargo, eso ya quedó atrás. Ahora acumula tres victorias consecutivas contra el ex aspirante al título de peso semipesado Anthony Smith, Kevin Holland y el ex aspirante al título de peso mediano Marvin Vettori, lo que le desquitó una derrota por decisión de dos años antes.

Han pasado más de cinco años desde que Hernández fue detenido en tan solo 39 segundos por Kevin Holland. Desde entonces, acumula siete victorias consecutivas, incluyendo cinco por nocaut y tres bonificaciones posteriores a la pelea. Una victoria sobre Dolidze dificultaría negarle el derecho a pedir una oportunidad por el título.

Steve Erceg tenía previsto pelear contra Hyun Sung Park este fin de semana, pero un cambio de última hora significa que ahora intentará sacudirse una racha de tres derrotas consecutivas contra Ode Osbourne, quien tampoco había ganado en sus tres últimas peleas, pero que desde entonces ha conseguido una victoria por K.O. técnico.

Erceg consiguió una oportunidad por el título gracias a un inicio de 3-0 en la UFC, incluyendo dos bonificaciones posteriores a la pelea. Sin embargo, perdió por decisión ante el campeón Alexandre Pantoja hace 15 meses, lo que desencadenó su actual racha de tres derrotas, que incluye derrotas ante el reciente aspirante al título Kai Kara-France y el excampeón Brandon Moreno, esta última en marzo. Erceg tenía previsto pelear contra Alex Pérez, quien se retiró.

HyunSung Park fue reprogramado para pelear contra Tatsuro Taira hace dos días, convirtiéndose en el tercer oponente de Osbourne Erceg. Debido a la poca antelación, la pelea se disputará en peso gallo y no en peso mosca.

Tras una racha de tres derrotas y cuatro derrotas en cinco combates, Osbourne consiguió una victoria crucial en abril al noquear a Luis Gurule con un nocaut que le otorgó la bonificación. Esa fue su primera victoria en más de dos años, tras las derrotas ante Asu Almabayev, Jafel Filho y Ronaldo Rodríguez. Debido a la poca antelación, la pelea se disputará en peso gallo, no en peso mosca.

La racha de cuatro victorias consecutivas de Iasmin Lucindo fue interrumpida por Amanda Lemos en marzo, y ahora buscará recuperarse contra Angela Hill, quien ha ganado tres de sus últimas cuatro peleas. Andre Fili ha estado alternando entre victorias y derrotas en los últimos tiempos y ahora peleará contra Christian Rodríguez, quien ha hecho lo mismo en sus últimas cuatro salidas al octágono.

Miles Johns viene de una derrota, pero había estado invicto en cuatro peleas antes de eso y ahora se prepara para pelear contra Jean Matsumoto, quien sufrió la primera derrota de su carrera de 17 peleas la última vez. Abriendo la cartelera principal estará Eryk Anders, que viene de dos victorias consecutivas, para enfrentarse a Christian Leroy Duncan, quien obtuvo una decisión unánime en su primera pelea del año en marzo.

Mira los resultados del pesaje la cartelera completa de UFC On ESPN 72 a continuación.

Cartelera principal (ESPN/ESPN+ a las 19:00 ET)

Roman Dolidze (185.5) vs. Anthony Hernandez (186)*

Steve Erceg (135.5) vs. Ode Osbourne (135.5)

Iasmin Lucindo (115) vs. Angela Hill (116)

Andre Fili (146) vs. Christian Rodriguez (146)

Miles Johns (136) vs. Jean Matsumoto (136)

Eryk Anders (186) vs. Christian Leroy Duncan (185)

Cartelera preliminar (ESPN/ESPN+ a las 16:00 ET)

Julius Walker (206) vs. Raffael Cerqueira (203)

Elijah Smith (136) vs. Toshiomi Kazama (136)

Joselyne Edwards (136)* vs. Priscila Cachoeira (134)

Uros Medic (171) vs. Gilbert Urbina (171)

Gabriella Fernandes (125.5) vs. Julija Stoliarenko (126)*

Cody Brundage (202.5) vs. Eric McConico (204.5)

*Hernández, Edwards y Stoliarenko no lograron el peso en su primer intento, pero sí lo lograron en su segundo.