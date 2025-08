UFC On ESPN 71 se llevará a cabo este sábado 2 de agosto por la noche en las instalaciones de Apex en Las Vegas. A continuación, les presentamos los resultados del pesaje para la cartelera completa.

En el evento principal, Tatsuro Taira cambió de oponente a última hora. Originalmente iba a pelear contra Amir Albazi, pero ahora se enfrentará al invicto y ex ganador de «Road To UFC», Hyun-Sung Park, quien llega con seis días de anticipación.

En el evento coestelar, habrá acción en peso ligero, con Mateusz Rebecki y Chris Duncan con un récord de 4-1 en el octágono hasta el momento.

Elves Brener ganó sus tres primeras peleas consecutivas en la UFC, pero ahora viene de dos derrotas consecutivas mientras se prepara para pelear contra Esteban Ribovics, quien tiene un récord de 3-2 hasta el momento.

Karol Rosa ha alternado victorias y derrotas en los últimos años y ahora se enfrenta a Nora Cornolle, quien tiene un récord de 3-1 desde que se unió a la UFC en 2023.

En un choque entre veteranos de peso wélter, Neil Magny viene de dos derrotas consecutivas por golpes en el primer asalto y se prepara para pelear contra Elizea Zaleski dos Santos, quien ha perdido dos de sus últimas tres peleas.

Danny Silva ha ganado dos peleas consecutivas por decisión dividida desde que se unió a la UFC el año pasado y ahora se enfrenta a Kevin Vallejos, quien obtuvo una victoria por nocaut técnico en el primer asalto en su debut en la UFC en marzo.

Mira los resultados del pesaje para la cartelera completa de UFC On ESPN 71 a continuación.

Cartel principal

Tatsuro Taira (126) vs. Hyun Sung Park (126)

Mateusz Rebecki (155.5) vs. Chris Duncan (156)

Elves Brener (155.5) vs. Esteban Ribovics (155.5)

Karol Rosa (136) vs. Nora Cornolle (136)

Neil Magny (170.5) vs. Elizeu Zaleski (171)

Danny Silva (144.5) vs. Kevin Vallejos (146)

Cartel Preliminar

Rinya Nakamura (136) vs. Nathan Fletcher (135.5)

Rodolfo Vieira (185) vs. Tresean Gore (189.5)*

Nick Klein (186) vs. Andrey Pulyaev (185.5)

Austin Bashi (145.5) vs. John Yannis (145.5)

Felipe Bunes (125) vs. Rafael Estevam (130)**

Piera Rodriguez (116) vs. Ketlen Souza (116)

* Falló el corte de peso

** Estevam falló el corte de peso. Su pelea contra Felipe Bunes se realizará en peso pactado, con una penalización del 25% de su bolsa, según se informó.