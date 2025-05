UFC Fight Night 256 se llevará a cabo el próximo sábado 17 de mayo por la noche en el UFC Apex en Las Vegas y tenemos los resultados del pesaje para la tarjeta de pelea completa a continuación.

En el evento principal el veterano luchador Gilbert Burns intenta salir de una racha de tres peleas perdidas cuando se enfrente al invicto Michael Morales, que es 5-0 en el UFC hasta el momento.

Desde que perdió una oportunidad por el título contra el entonces campeón Kamaru Usman en 2021, el brasileño de 38 años tiene un récord de 3-4 y actualmente acumula tres derrotas consecutivas, la primera vez de su carrera. Dos de esas derrotas fueron contra el ahora excampeón Belal Muhammad, camino al título que perdió en UFC 315, y contra Jack Della Maddalena, quien venció a Muhammad para ganar el título.

El ecuatoriano de 25 años ha ascendido rápidamente en las listas de éxitos desde su victoria en la DWCS hace casi cuatro años. Obtuvo su primera bonificación al eliminar a Neil Magny en la primera ronda el pasado agosto.

En el combate coestelar, Paul Craig necesita ganar después de haber perdido cinco de sus últimas seis peleas. Para ello tendrá que superar a Rodolfo Bellato, que hasta ahora ha cosechado una victoria y un empate en el octágono.

El brasileño intentará recuperarse de un decepcionante empate con Jimmy Crute a principios de año. Antes de eso, había conseguido cuatro victorias consecutivas, incluyendo la conquista del título interino de peso semipesado de la LFA.

Parecía que Craig iba a ser un problema en la categoría de peso mediano cuando debutó allí en 2023 con un nocaut que le dio la victoria. Pero ha perdido tres peleas seguidas y cinco de seis en total, y necesita urgentemente una victoria.

Sodiq Yusuff llega tras dos derrotas consecutivas para pelear contra Mairon Santos, que ha ganado sus dos combates en la UFC y suma 15-1 en su carrera.

Dustin Stoltzfus sufrió una derrota por KO en el primer asalto, seguida de una victoria por KO en el mismo asalto el año pasado, y ahora se enfrentará a Nursulton Rusiboev, que viene de una victoria por nocaut técnico a principios de año, con la que se sitúa 3-1 en la UFC.

Tanto Julián Erosa como Melquizael Costa llegan a la pelea en un buen momento, tras haber ganado sus tres peleas anteriores.

A Gabriel Green no se le ha visto en el octágono desde que perdió por KO en 14 segundos hace dos años, pero ahora regresa para abrir el cartel principal contra el debutante Matheus Camilo, que lleva 9-2 en su carrera hasta la fecha.

Resultados del pesaje en la tarjeta principal de UFC Fight Night 256

Cartel Principal

Gilbert Burns (170) vs. Michael Morales (170.5)

Rodolfo Bellato (205.5) vs. Paul Craig (205)

Mairon Santos (155.5) vs. Sodiq Yusuff (155.5)

Nursulton Ruziboev (185.5) vs. Dustin Stoltzfus (185.5)

Melquizael Costa (145) vs. Julian Erosa (145)

Matheus Camilo (155) vs. Gabe Green (154.5)

Cartel Preliminar

Jared Gordon (156) vs. Thiago Moises (155.5)

Tainara Lisboa (135.5) vs. Luana Santos (136)

Connor Matthews (145) vs. Yadier del Valle (145.5)

Denise Gomes (115) vs. Elise Reed (115)

Carlos Hernandez (126) vs. HyunSung Park (125.5)

Tecia Pennington (114.5) vs. Luana Pinheiro (115.5)