UFC On ESPN 63 se celebra este próximo sábado 14 de diciembre por la noche en Tampa, Florida y marca el evento final de la promoción de 2024 y tenemos los resultados del pesaje para la tarjeta completa para usted a continuación.

En el evento principal hay acción de peso wélter como el ex retador al título Colby Covington se enfrenta a Joaquín Buckley, que está en una racha de cinco peleas ganadas.

Covington, conocido por su implacable presión y su lucha, tratará de reinsertarse en la lucha por el título tras un largo paréntesis. Buckley, en plena efervescencia, aspira a derrotar al veterano y abrirse paso entre los mejores de la división.

Cub Swanson y Billy Quarantillo llevan un tiempo alternando victorias y derrotas antes de su pelea coestelar del sábado por la noche. La experiencia y la habilidad de Swanson se pondrán a prueba contra el estilo y el cardio de alto octanaje de Quarantillo.

Manel Kape vio truncada su racha de cuatro victorias consecutivas en la última pelea, y ahora intentará volver a la senda del triunfo contra Bruno Gustavo da Silva, que busca su quinta victoria seguida. Los explosivos golpes de Kape y su mejorada capacidad de agarre chocarán con la durabilidad y la potencia de Silva, lo que promete fuegos artificiales.

Vitor Petrino sufrió la primera derrota de su carrera de 12 peleas en mayo y ahora se enfrenta a Dustin Jacoby, que ha pasado por un bache de forma en los últimos dos años, con cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas.

Después de dos derrotas el año pasado, Adrián Yáñez consiguió una victoria por nocaut técnico en mayo, y ahora intentará aprovecharla contra Daniel Marcos, que está invicto en sus 17 peleas hasta la fecha, incluidas tres victorias y un empate desde que se unió a la UFC.

En la apertura de la cartelera principal estará el reciente recluta de las Contender Series, Navajo Sterling, que se enfrentará a Tuco Tukkos, que fue sometido en su debut en la UFC a principios de año.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje para la tarjeta completa UFC On ESPN 63 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (ESPN2, ESPN+, 10 p.m. ET)

Colby Covington (171) vs. Joaquin Buckley (171)

Cub Swanson (146) vs. Billy Quarantillo (146)

Manel Kape () vs. Bruno Silva (126)

Dustin Jacoby (205.5) vs. Vitor Petrino (204.5)

Daniel Marcos (136) vs. Adrian Yanez (136)

Navajo Stirling (206) vs. Tuco Tokkos (206)

CARTEL PRELIMINAR (ESPNews, ESPN+, 7 p.m. ET)

Ottman Azaitar (156) vs. Michael Johnson (156)

Joel Alvarez () vs. Drakkar Klose (156)

Fernando Padilla (145.5) vs. Sean Woodson (145.5)

Miles Johns (146) vs. Felipe Lima (146)

Jamey-Lyn Horth (126) vs. Miranda Maverick (126)

Davey Grant (136) vs. Ramon Taveras ()

Josefine Knutsson (116) vs. Piera Rodriguez (116)