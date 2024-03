UFC On ESPN 53 se llevará a cabo la noche del próximo sábado 23 de marzo en Las Vegas y puedes ver los resultados de pesaje de la cartelera completa a continuación.

En el evento estelar Amanda Ribas viene de una gran victoria TKO para luchar contra la ex campeona de peso paja Rose Namajunas, que está ansiosa por volver a la senda del triunfo después de sufrir derrotas consecutivas.

Amanda Ribas (12-4 MMA, 7-3 UFC) tachará el sábado un gran logro de su lista de deseos cuando pelee por primera vez en una pelea estelar de la UFC. Ribas comenzó su andadura en la UFC con un balance de 4-0, con victorias sobre Mackenzie Dern y Paige VanZant. Ha tenido altibajos en los últimos seis combates, pero viene de vencer por nocaut con bonificación a Luana Pinheiro el pasado noviembre. Aquel combate fue en el peso paja, pero para éste ha vuelto a las 125 libras.

La bicampeona del peso paja femenino Rose Namajunas (11-6 MMA, 9-5 UFC) pasó al peso mosca el pasado otoño, pero cayó por decisión ante Manon Fiorot en París. Ese fue su regreso a la jaula después de 16 meses de inactividad tras perder el título de las 115 libras ante Carla Esparza por decisión dividida.

Karl Williams, ex luchador de las Contender Series, ocupará la pelea estelar tras ganar sus dos primeros combates en el octágono y luchará contra Justin Tafa, que llega con un par de semanas de preaviso para sustituir a su hermano Junior y que está invicto en sus cuatro últimos combates.

Justin Tafa (7-3 MMA, 4-3 UFC) y Karl Williams (9-1 MMA, 2-0 UFC) se enfrentarán en el peso pesado en el combate coestelar. Aunque Tafa no es favorito en las apuestas, lleva tres victorias consecutivas por nocaut en la primera ronda. Williams lleva seis victorias consecutivas, cinco de ellas por decisión. Llegó a la UFC a través de la Contender Series de Dana White.

Con cuatro derrotas en sus últimos cinco combates, Edmen Shahbazyan necesita imperiosamente una victoria cuando se enfrente a AJ Dobson, que perdió sus dos primeros combates en la UFC, pero desde entonces ha conseguido su primera victoria.

El invicto Payton Talbott, de las Contender Series, ganó su debut en la UFC en noviembre del año pasado y ahora regresa para enfrentarse a Cameron Saaiman, que vio cómo su racha de tres victorias consecutivas llegaba a su fin en su última aparición en el octágono.

Por su parte, Billy Quarantillo espera salir de la racha de una victoria y una derrota en su combate contra Youssef Zalal, que llega como sustituto de última hora con apenas una semana de preaviso. Fernando Padilla, que hasta la fecha lleva 1-1 en la UFC, abrirá la cartelera principal y recibirá en el octágono al recluta de las Contender Series Luis Pajuelo.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje de la cartelera completa UFC On ESPN 35 tarjeta de lucha a continuación.

Cartel principal (ESPN, 10 p.m. ET)

Amanda Ribas (125.5) vs. Rose Namajunas (125.5)

Justin Tafa (264.5) vs. Karl Williams (246.5)

AJ Dobson (185.5) vs. Edmen Shahbazyan (186)

Cameron Saaiman (135) vs. Payton Talbott (135.5)

Billy Quarantillo (145.5) vs. Youssef Zalal (146)

Fernando Padilla (145) vs. Luis Pajuelo (145)

Cartel Preliminar

Kurt Holobaugh (155.5) vs. Trey Ogden (155.5)

Julian Erosa (146) vs. Ricardo Ramos (145.5)

Cody Gibson (135.5) vs. Miles Johns (136)

Jarno Errens (144.5) vs. Steven Nguyen (145)

Montserrat Rendon (135) vs. Darya Zheleznyakova (135.5)

Andre Lima (126) vs. Igor Severino (125)

Mick Parkin (262.5) vs. Mohammed Usman (237)