La UFC se traslada de Manchester (Inglaterra) a Abu Dhabi para celebrar una noche de peleas en Oriente Medio. La cartelera está encabezada por dos pesos gallo que buscan hacer su caso para la próxima oportunidad en el ganador de la Sean O’Malley vs Merab Dvalishvili pelea que tendrá lugar en septiembre.

Cory Sandhagen (17-4-0), número 2 del escalafón, tratará de mantener su favorable clasificación cuando se enfrente a Umar Nurmagomedov (17-0-0), estrella en ascenso y número 10 del escalafón.

Sandhagen buscará su cuarta victoria consecutiva ante el invicto Nurmagomedov, su prueba más dura hasta la fecha. Se suponía que iban a pelear en agosto de 2023, pero Nurmagomedov se retiró. En su lugar, Sandhagen venció al sustituto Rob Font.

Nurmagomedov tiene el valor del nombre, sin duda, pero no ha vencido a nombres del mismo calibre que los del currículum de Sandhagen. En marzo regresó tras 14 meses de inactividad y venció por decisión a Bekzat Almakhan.

El combate coestelar iba a ser Nick Díaz contra Vicente Lugue, pero los problemas de visado retuvieron a Díaz en Estados Unidos y la pelea se suspendió. En su lugar hay otra estrella emergente que busca demostrar que su hype train es real. Shara Magomedov (13-0-0) se enfrentará a Michal Oleksiejczuk (19-8-0) en el nuevo coestelar.

Tras ganar por decisión en su debut en la UFC el pasado mes de octubre, Shara «Bullet» cumplió su promesa con un nocaut en el tercer asalto sobre Antonio Trocoli que le valió una bonificación de 50.000 dólares. Frente a Oleksiejczuk, se enfrentará a un decidido paso adelante en la competición desde el punto de vista de la experiencia en la UFC.

Oleksiejczuk pelea por tercera vez en sólo cinco meses. Sus derrotas ante Michel Pereira y Kevin Holland se produjeron en 61 y 94 segundos, respectivamente, y ambas por sumisión. Poco daño significa una oportunidad para un cambio de suerte – pero él es un subestimado considerable.

En el resto de la cartelera se enfrentan Tony Ferguson y Michael Chiesa. Ferguson lleva la racha de derrotas más larga de su carrera y espera recuperarse por fin ante otro veterano que está a punto de retirarse.

Resultados del pesaje para el programa de peleas de UFC Abu Dhabi

CARTEL PRINCIPAL (ABC/ESPN+, 3 p.m. ET)

Cory Sandhagen (136) vs. Umar Nurmagomedov (135)

Shara Magomedov (186) vs. Michal Oleksiejczuk (185)

Deiveson Figueiredo (135) vs. Marlon Vera (136)

Michael Chiesa (170) vs. Tony Ferguson (170)

Mackenzie Dern (115.5) vs. Loopy Godinez (115.5)

Joel Alvarez (155.5) vs. Elves Brener (155)

Cartel Preliminar (ESPN2, ESPN+, medio día ET)

Alonzo Menifield (204) vs. Azamat Murzakanov (205)

Kaue Fernandes (155.5) vs. Mohammad Yahya (155)

Shamil Gaziev (262) vs. Don’Tale Mayes (265)

Guram Kutateladze (155) vs. Jordan Vucenic (155)

Viktoriia Dudakova (115.5) vs. Sam Hughes (114)

Rolando Bedoya (155) vs. Jai Herbert (155.5)

Sedriques Dumas (186) vs. Denis Tiuliulin (185)