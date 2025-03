Previo UFC México: Brandon Moreno vs Steve Erceg

UFC On ESPN 64 se llevará a cabo la noche del próximo sábado 29 de marzo en la Ciudad de México y tenemos los resultados del pesaje para la tarjeta de pelea completa para usted a continuación.

El evento principal se encuentra el ex campeón de peso mosca Brandon Moreno, que viene de una victoria en noviembre pasado para pelear contra Steve Erceg, cuyo fuerte comienzo de su carrera se ha visto afectada por derrotas consecutivas.

Moreno, dos veces campeón del peso mosca, se recuperó en noviembre con una victoria sobre Amir Albazi. Había perdido por decisión dividida ante el actual campeón, Alexandre Pantoja, en la que perdió el título, y ante Brandon Royval. La derrota ante Royval se produjo hace poco más de un año en un combate estelar en Ciudad de México.

Al igual que Moreno, la mala racha de dos peleas de Erceg comenzó con una derrota ante el actual campeón, Pantoja, en una pelea por el título en mayo de 2024. El pasado agosto, en el UFC 305, Kai Kara-France le derrotó por KO en el primer asalto, la primera vez que Erceg caía por nocaut.

La racha de tres victorias de Manuel Torres se vio interrumpida por una derrota por nocaut técnico en su último combate, y ahora intentará recuperarse en el coestelar contra Drew Dober, que perdió sus dos peleas del año pasado.

Dober acumula derrotas consecutivas y reveses en tres de sus últimas cuatro peleas, aunque también tiene ahí un par de bonificaciones, la séptima y la octava en su larga trayectoria en la UFC.

El año pasado, Torres cumplió ante su afición en México con una sumisión en el primer asalto sobre Chris Duncan que le valió una bonificación tras la pelea. Pero en el UFC 306, celebrado en The Sphere de Las Vegas el pasado mes de septiembre, fue noqueado por Ignacio Bahamondes y vio truncada su racha de seis peleas ganadas.

Kelvin Gastelum ganó su única pelea el año pasado y ahora lucha contra Joe Pyfer, que ha ido 4-1 en el UFC desde que se unió de la Contender Series hace unos años. Raúl Rosas Jr, de 20 años, lleva una racha de tres peleas ganadas de cara a su próximo combate contra Vince Morales, que ha perdido dos veces desde que se reincorporó a la UFC el año pasado.

David Martínez tiene un récord de 11-1 en su carrera y se prepara para debutar en la UFC contra Saimon Oliveira, que no ha ganado en sus dos peleas hasta la fecha. Ronaldo Rodríguez ha comenzado su andadura en la UFC con dos victorias consecutivas y ahora abrirá el cartel principal contra Kevin Borjas, que ha perdido sus dos peleas.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje para la tarjeta completa UFC ON ESPN 64 a continuación.

Pesos desde Ciudad de México para UFC on ESPN 64

CARTEL PRINCIPAL (7 p.m. ET)

Brandon Moreno (125) vs. Steve Erceg (125)

Drew Dober (155) vs. Manuel Torres (156)

Kelvin Gastelum (186) vs. Joe Pyfer (185)

Vince Morales (136) vs. Raul Rosas Jr. (135)

David Martinez (135) vs. Saimon Oliveira (135)

Kevin Borjas (125) vs. Ronaldo Rodriguez (127)*

CARTEL PRELIMINAR (4 p.m. ET)

Edgar Chairez (126) vs. CJ Vergara (126)

Ateba Gautier (186) vs. Jose Daniel Medina (186)

Melquizael Costa (145) vs. Christian Rodriguez (146)

Loopy Godinez (116) vs. Julia Polastri (116)

Rafa Garcia (155) vs. Vinc Pichel (156)

Jamall Emmers (145) vs. Gabriel Miranda (145)

Austin Hubbard (156) vs. MarQuel Mederos (156)

* Ronaldo Rodriguez falló el corte de peso