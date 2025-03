Previo UFC Londres: Leon Edwards vs Sean Brady

UFC Fight Night 255 se celebra este próximo sábado en Londres, Inglaterra y tenemos los resultados del pesaje para la tarjeta de lucha completa para usted a continuación.

En el evento principal, el ex campeón de peso wélter Leon Edwards regresa por primera vez desde que perdió el cinturón para enfrentarse a Sean Brady, que sólo ha sido derrotado una vez en sus ocho peleas UFC hasta ahora.

Edwards está de vuelta por primera vez desde que perdió el título de peso welter ante Belal Muhammad en el evento principal del UFC 304 el pasado mes de julio. Estaba programado para enfrentarse a Jack Della Maddalena esta semana, pero Maddalena fue cambiado a – tal vez añadiendo insulto a la lesión para Edwards – una pelea por el título en el UFC 315 contra Muhammad.

Brady sufrió la única derrota de su carrera ante el actual campeón Muhammad hace unos 30 meses. Su camino de vuelta a la contienda sólo ha incluido una pelea en 2023 -una sumisión de Gastelum que le valió una bonificación- y otra en 2024, una decisión sobre Burns. Una victoria sobre un ex campeón como Edwards sería una gran línea en su currículum.

En el combate coestelar, el ex campeón del peso semipesado Jan Blachowicz peleará por primera vez en año y medio contra el en forma Carlos Ulberg, que lleva una racha de siete victorias consecutivas.

Ha sido un largo parón para el excampeón Blachowicz, que ganó el título en 2020 y lo defendió una vez antes de perderlo ante Glover Teixeira. Ha estado escalando de nuevo desde entonces, incluido un empate en una pelea por el título, que por aquel entonces estaba vacante, contra el ahora campeón Ankalaev. Pero después de una derrota ajustada ante Alex Pereira, ha estado al margen durante casi dos años después de una cirugía en el hombro.

Desde su derrota en 2021 ante Kennedy Nzechukwu, la trayectoria de Ulberg ha sido ascendente, con siete victorias consecutivas, incluidas cinco finales y un par de bonificaciones. Con el excampeón Blachowicz, tiene ante sí su prueba de fuego más consumada y posiblemente la más dura hasta la fecha, y una victoria le situaría sin duda en la lucha por el título.

Gunnar Nelson lleva dos años sin pelear, pero viene de dos victorias consecutivas y ahora se prepara para enfrentarse a Kevin Holland, que vuelve al peso welter tras sufrir una derrota en sus dos últimas apariciones en el octágono en las 185 libras.

Después de ir 1-1 el año pasado, Molly McCann se enfrenta ahora a una recién llegada de reemplazo tardío en Alexia Thainara, que viene en un aviso de semanas después de una victoria en la Contender Series el año pasado que llevó su récord de carrera a 11-1.

Jordan Vucenic sufrió una derrota en su debut promocional el año pasado y ahora intentará conseguir su primera victoria contra Chris Duncan, que hasta ahora lleva 3-1 en la UFC. La apertura de la tarjeta principal será Nathaniel Wood, que

recogió una victoria en su única pelea el año pasado y ahora se enfrenta a Morgan Charriere, que viene de una victoria por KO.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje para la tarjeta completa UFC Fight Night 255 a continuación.

Cartelera estelar

Leon Edwards (171) vs. Sean Brady (170)

Jan Blachowicz (205) vs. Carlos Ulberg (205)

Kevin Holland (171) vs. Gunnar Nelson (170)

Molly McCann (116) vs. Alexia Thainara (116)

Chris Duncan (155) vs. Jordan Vucenic (155)

Morgan Charriere (146) vs. Nathaniel Wood (145)

Cartelera preliminar

Jai Herbert (156) vs. Chris Padilla (155)

Felipe dos Santos (125) vs. Lone’er Kavanagh (126)

Mick Parkin (260) vs. Marcin Tybura (250)

Christian Leroy Duncan (186) vs. Andrey Pulyaev (185)

Shauna Bannon (116) vs. Puja Tomar (116)

Nathan Fletcher (135) vs. Caolan Loughran (136)

Kaue Fernandes (155) vs. Guram Kutateladze (155)