Previo UFC Kansas City: Ian Garry vs Carlos Prates

UFC On ESPN 66 tendrá lugar este próximo sábado 26 de abril por la noche en Kansas City y tenemos los resultados del pesaje para la tarjeta de pelea completa a continuación.

Organizado con cuatro semanas de antelación, el evento principal ve a Ian Garry subir al octágono por primera vez desde que perdió por primera vez en su carrera para luchar contra Carlos Prates, que ha ganado sus cuatro peleas UFC hasta ahora por KO.

El prospecto irlandés de 27 años busca recuperarse de la primera derrota de su carrera, que sufrió contra Shavkat Rakhmonov en diciembre pasado en UFC 310.

Prates estaba listo para llevar su racha de 11 victorias consecutivas a un combate contra Geoff Neal, hasta que Neal se retiró. Ahora, en cambio, tendrá su segundo evento principal consecutivo. En su primer combate, el pasado noviembre, noqueó a Neil Magny en el primer asalto. Fue su cuarto triunfo consecutivo al inicio de su carrera en la UFC y su cuarta bonificación posterior al combate consecutiva.

Sus últimas 10 victorias han sido por nocaut en el primer o segundo asalto en su natal Brasil, la LFA y ahora la UFC.

En el evento coestelar, la última pelea de la carrera de Anthony Smith antes de retirarse le ve con la esperanza de volver a la columna de la victoria cuando se enfrenta a Zhang Mingyang, que está 2-0 en la UFC hasta el momento.

Tras su victoria en el Camino a la UFC, el peleador chino de 26 años arrasó con sus dos primeros oponentes de la UFC, noqueándolos en el primer asalto y llevándose bonificaciones. Es favorito por más de 5 a 1 para darle a Smith un final decepcionante a su carrera ante su afición.

De alguna manera, han pasado más de seis años desde que Smith luchó por el título contra el entonces campeón Jon Jones. Desde entonces, Smith ha tenido más bajas que altas, con un récord de 6-7, y ha sido objeto de burlas y luego ha regresado al retiro. Pero esta vez, dice que es para siempre.

Giga Chikadze, que viene de perder contra Arnold Allen el año pasado, se enfrentará a David Onama, que lleva una racha de tres victorias consecutivas.

La derrota por nocaut técnico de Michel Pereira en el último combate puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas, y ahora intentará volver a la senda del triunfo contra Abu Magomedov, que ha ganado sus dos últimas peleas.

La racha de tres victorias de Randy Brown se vio interrumpida por una derrota por decisión dividida a finales del año pasado, y ahora luchará contra Nicolas Dalby, cuya única pelea el año pasado también se saldó con una derrota por decisión dividida.

Después de comenzar su carrera en la UFC con victorias consecutivas, Ikram Aliskerov fue noqueado en su última pelea y ahora se enfrenta a Andre Muniz, que no ha peleado desde una derrota por decisión dividida en diciembre de 2023.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje para la tarjeta completa de UFC On ESPN 66 a continuación.

CARTELERA PRINCIPAL

Ian Machado Garry (171) vs. Carlos Prates (171)

Zhang Mingyang (206) vs. Anthony Smith (206)

Giga Chikadze (147)* vs. David Onama (146)

Abus Magomedov (185.5) vs. Michel Pereira (186)

Randy Brown (171) vs. Nicolas Dalby (171)

Ikram Aliskerov (185.5) vs. Andre Muniz (185)

CARTELERA PRELIMINAR

Jimmy Flick (126) vs. Matt Schnell (126)

Evan Elder (156) vs. Gauge Young (156)

John Castaneda (146) vs. Chris Gutierrez (146)

Heili Alateng (136) vs. Da’Mon Blackshear (135.5)

Cameron Saaiman (135) vs. Malcolm Wellmaker (135)

Jaqueline Amorim (116) vs. Polyana Viana (115.5)

Timmy Cuamba (146) vs. Roberto Romero (145)

Chelsea Chandler (134) vs. Joselyne Edwards (136)

*Chikadze no cumplió con el límite de peso pluma por una libra; multa por determinar.