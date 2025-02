UFC Fight Night 252 se llevará a cabo este próximo sábado 22 de febrero por la noche en Seattle, Washington y puedes ver los resultados del pesaje para la tarjeta de pelea completa a continuación.

Antes de continuar, vale la pena señalar que esta tarjeta ha sido devastada con lesiones, cancelaciones y aplazamientos, con gente como Dominick Cruz, Curtis Blaydes, Edson Barboza y Steve García, por nombrar sólo algunos, todos se han retirado del espectáculo en los últimos tiempos.

En el combate principal, el ex campeón de las dos divisiones Henry Cejudo intentará sacudirse la espina de dos derrotas consecutivas cuando se enfrente a Song Yadong, que perdió ante Petr Yan en su última pelea.

El luchador medallista de oro olímpico y excampeón dual se retiró en mayo de 2020, pero regresó tres años después. En su regreso perdió una pelea por el título del peso gallo contra el entonces campeón Aljamain Sterling, y luego perdió una pelea contra el nuevo titular Merab Dvalishvili en su camino hacia el cinturón.

Song nunca ha perdido peleas consecutivas. Viene de perder por decisión hace 11 meses ante el ex campeón Petr Yan. Tendrá una gran ventaja de juventud (27 frente a 38) contra Cejudo, así como una gran ventaja de altura (1,73 frente a 1,63).

En el combate coestelar, Brendan Allen intentará recuperarse de una racha de siete victorias consecutivas que se interrumpió en septiembre del año pasado. Ahora se enfrentará a un Anthony Hernández en plena forma, que busca aumentar su racha de seis peleas invicto.

Por primera vez en mucho tiempo, Allen tiene que superar una derrota. Nassourdine Imavov le superó el pasado mes de septiembre en su primer revés por decisión en casi siete años.

Ha sido una montaña rusa para Hernández desde que llegó a la UFC, con un montón de cancelaciones y reprogramaciones de peleas. Pero entre todos esos contratiempos hay seis victorias consecutivas, cinco de las cuales han sido por nocaut y le han valido tres bonificaciones tras la pelea.

Jean Silva lleva 3-0 en la UFC y ahora se enfrenta a otro antiguo peleador de las Contender Series, Melsik Baghdasaryan, que ha encadenado una racha de 3-1 hasta la fecha. Ion Cutelaba cosechó una victoria y una derrota el año pasado y ahora se enfrentará a Ibo Aslan, que ha ganado sus dos peleas en la UFC por nocaut técnico.

La apertura de la tarjeta principal será Alonzo Menifield, que viene de una campaña 2024 áspera que lo vio sufrir dos derrotas por KO y ahora pelea con el debutante Julius Walker, que es 6-0 en su carrera hasta el momento.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje para la tarjeta completa de UFC Fight Night 252 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 9 p.m. ET)

Henry Cejudo (135) vs. Song Yadong (136)

Brendan Allen (186) vs. Anthony Hernandez (186)

Rob Font (138) vs. Jean Matsumoto (139) – Peso pactado en 140 libras

Melsik Baghdasaryan (145) vs. Jean Silva (145.5)

Alonzo Menifield (205) vs. Julius Walker (205)

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 6 p.m. ET)

Ibo Aslan (205) vs. Ion Cutelaba (205)

Melquizael Costa (145) vs. Andre Fili (145)

Mansur Abdul-Malik (186) vs. Nick Klein (186)

Javid Basharat (136) vs. Ricky Simon (135)

Austin Vanderford (174) vs. Nikolay Veretennikov (175) – Peso pactado en 175 libras

Eric McConico (184) vs. Nursulton Ruziboev (184)

Modestas Bukauskas (203) vs. Rafael Cerqueira (204)