UFC On ESPN 67 se celebrará el próximo sábado 3 de mayo en Des Moines, Iowa, y a continuación te ofrecemos los resultados del pesaje para el programa de peleas completo.

En el combate principal, el aspirante número 4 del peso gallo, Cory Sandhagen, intentará recuperarse de su fracaso en la lucha por el título cuando se enfrente al ex campeón del peso mosca número 5, Deiveson Figueiredo, cuya racha de tres peleas ganadas en las 135 libras se vio interrumpida por Petr Yan la última vez.

Tras una racha de tres victorias consecutivas que lo puso de nuevo en la contienda por el título, Sandhagen perdió por decisión ante Umar Nurmagomedov en una eliminatoria por el título el pasado agosto. Su récord cayó a 0-3 en peleas por el título interino o eliminatorias de la UFC.

El dos veces campeón de peso mosca Figueiredo estaba navegando tranquilamente hacia el peso gallo con un récord de 3-0 hasta que perdió por decisión ante el ex campeón de 135 libras Petr Yan en noviembre pasado en una pelea estelar en Macao.

En el combate coestelar, el ex campeón de ONE FC Reiner de Ridder buscará su tercera victoria consecutiva en la UFC cuando se enfrente al todavía invicto Bo Nickal, que ha ganado sus cuatro peleas en la UFC hasta la fecha.

Nickal llegó hasta el final por primera vez contra Craig el otoño pasado, pero arrasó con las tarjetas de los jueces para lograr su primera victoria por decisión. El ex campeón de dos divisiones del Campeonato ONE, De Ridder, consiguió su segunda sumisión en UFC desde que llegó a fines de 2024, pero aún no recibió un cheque de bonificación de UFC.

Santiago Ponzinibbio ya consiguió una victoria por nocaut técnico en 2025 y ahora vuelve al octágono para pelear contra Daniel Rodríguez, que también viene de ganar. Montel Jackson lleva una racha de cinco peleas ganadas en su pelea contra el invicto Daniel Marcos, que ha obtenido cuatro victorias y un no-contestado desde que se unió a la promoción en 2023.

Cameron Smotherman viene de una victoria en su debut en la UFC y ahora pelea con Serhiy Sidey, que ha ido 1-1 desde que se unió el año pasado. En la apertura de la tarjeta principal Jeremy Stephens regresa a la UFC para una pelea única después de algunas grandes victorias en el circuito de boxeo sin guantes para luchar contra Mason Jones, que también está haciendo un regreso a la UFC después de ganar cuatro peleas seguidas en la promoción Cage Warriors.

Mira los resultados del pesaje para la cartelera completa de UFC On ESPN 67 a continuación.

Cartelera principal

Cory Sandhagen (135.5) vs. Deiveson Figueiredo (135)

Reinier de Ridder (185.5) vs. Bo Nickal (185.5)

Santiago Ponzinibbio vs. Daniel Rodríguez (170.5)

Montel Jackson (136) vs. Daniel Marcos (135.5)

Cameron Smotherman (135.5) vs. Serhiy Sidey (135.5)

Jeremy Stephens (155) vs. Mason Jones (155.5)

Cartelera preliminar

Yana Santos (136) vs. Miesha Tate (135.5)

Ryan Loder (185.5) vs. Azamat Bekoev

Marina Rodríguez (115,5) contra Gillian Robertson (115,5)

Gastón Bolaños (135,5) vs. Quang Le (135,5)

Thomas Petersen (250) contra Don’Tale Mayes (259)

Juliana Miller contra Ivana Petrovic (125,5)