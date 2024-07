Previo UFC Denver: Rose Namajunas vs Tracy Cortez

UFC On ESPN 59 se llevará a cabo este próximo sábado por la noche en Denver, Colorado y se puede ver los resultados del pesaje para la tarjeta de pelea completa a continuación.

Este evento es el último en sufrir una serie de retiros, y eso incluye en el evento principal donde Rose Namajunas había esperado luchar contra Maycee Barber, pero en su lugar ahora se enfrentará a Tracy Cortez, que viene en un par de semanas de aviso. Namajunas venció a Amanda Ribas en su último combate, mientras que Cortez lleva un balance de 5-0 en la UFC.

Namajunas perdió su título de peso paja ante Carla Esparza en su segundo reinado como campeona. Su paso al peso mosca comenzó con una derrota ante Manon Fiorot, pero se recuperó contra Amanda Ribas en marzo. Cortez sustituye a última hora a Maycee Barber. Cortez sustituyó a Maycee Barber en la pelea con poca antelación, lo que supondría la mayor victoria de su currículum. No ha perdido desde su debut profesional.

En el evento co-principal Santiago Ponzinibbio intentará recuperarse de una derrota por nocaut ante Kevin Holland hace más de un año cuando se enfrente a Muslim Salikhov, que también sufrió una derrota por nocaut en febrero.

Después de una racha de siete peleas ganadas, ha sido más difícil para el argentino – brasileño a raíz de un despido de más de dos años. Desde enero de 2021, ha perdido cuatro de sus seis peleas. La racha de cinco peleas ganadas de Salikhov está muy lejos en el espejo retrovisor. Ha perdido tres de cuatro, aunque la única victoria, sobre Andre Fialho, fue buena para un bono de $ 50,000 después de la pelea.

Con Mike Davis fuera por lesión, Drew Dober intentará recuperarse de la derrota sufrida en febrero contra el sustituto de última hora Jean Silva, que llega con poco más de una semana de preaviso y que noqueó a Charles Jourdain en el UFC 303 a finales del mes pasado.

El récord de imbatibilidad de Gabriel Bonfim llegó a su fin la última vez, cuando fue noqueado por Nicolas Dalby, y ahora busca volver a la senda de la victoria contra Ange Loosa, que está invicto en sus tres últimas peleas, aunque su última pelea terminó en un no contest debido a un golpe accidental en el ojo.

Julián Erosa comenzó el año con una victoria por sumisión y ahora pelea con Christian Rodríguez, que lleva una racha de cuatro victorias consecutivas. Cody Brundage, que fue derrotado por Bo Nickal en el combate estelar de UFC 300, se enfrentará ahora a Abdul Razak Alhassan, que fue sometido por Joe Pyfer en su última aparición en el octágono.

Consulta a continuación los resultados del pesaje para el programa completo de peleas de UFC On ESPN 59.

CARTEL PRINCIPAL (ESPN, 10 p.m. ET)

Rose Namajunas (124.75) vs. Tracy Cortez (126)*

Santiago Ponzinibbio (171) vs. Muslim Salikhov (171)

Drew Dober (155) vs. Jean Silva (155)

Gabriel Bonfim (171) vs. Ange Loosa (170)

Julian Erosa (145.5) vs. Christian Rodriguez (145.5)

Abdul Razak Alhassan (185) vs. Cody Brundage (185.5)

CARTEL PRELIMINAR (ESPN/ESPN+, 7 p.m. ET)

Charles Johnson (125.5) vs. Joshua Van (125)

Jasmine Jasudavicius (125) vs. Fatima Kline (125)

Da’Mon Blackshear (135.5) vs. Montel Jackson (135)

Mariya Agapova (125) vs. Luana Santos (125)

Josh Fremd (186) vs. Andre Petroski (185.5)

Evan Elder (170) vs. Darrius Flowers (170)

* Cortez fallo el corte de peso en su primer intento, pero se cortó el pelo y se volvió a pesar para cumplir con la báscula.