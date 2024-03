UFC On ESPN 54 tendrá lugar el próximo sábado por la noche en Atlantic City, Nueva Jersey y tenemos los resultados del pesaje de la tarjeta de combate completa para usted a continuación.

En el evento estelar de la noche hay una pelea de peso paja de las mujeres con implicaciones título como el No.2 clasificado Erin Blanchfield y No.3 colocado Manon Fiorot enfrentamiento tanto poner sus seis peleas invictas en el Octágono en la línea.

Erin Blanchfield (12-1 MMA, 6-0 UFC) encabezará un programa de la UFC por segunda vez en poco más de un año cuando se enfrente a Manon Fiorot. Blanchfield ha ganado nueve combates consecutivos en los últimos cinco años, incluidos sus seis combates en la UFC. En 2023, Blanchfield sometió a la ex campeona del peso paja femenino Jessica Andrade en la que posiblemente sea su mayor victoria hasta la fecha, y el pasado agosto superó a Talia Santos para mantenerse invicta en la UFC.

Manon Fiorot (11-1 MMA, 6-0 UFC) perdió su debut profesional en 2018 ante Leah McCourt. Desde entonces, han sido 11 victorias consecutivas, incluidas las seis desde que llegó a la UFC hace poco más de tres. años. Contra Erin Blanchfield, estará en un eliminador del título del peso mosca femenino y tendría otra muesca seria en su currículum después de las recientes victorias sobre Jennifer Maia, Katlyn Chookagian y la dos veces excampeona del peso paja Rose Namajunas.

En la pelea estelar, Vicente Luque, número 11 del ránking, se enfrentará a Joaquín Buckey, que actualmente no está clasificado, pero que viene de dos victorias consecutivas el año pasado.

Después de una larga carrera en el peso medio, Joaquín Buckley (17-6 MMA, 7-4 UFC) regresó a las 170 libras en 2023 y rompió una racha de dos peleas con un KO de Andre Fialho. A continuación, se impuso a Alex Morono para tomar impulso en el peso welter.

Vicente Luque (22-9-1 MMA, 15-5 UFC) volvió a la senda de la victoria el pasado mes de agosto contra el ex campeón del peso ligero Rafael dos Anjos, tras dos derrotas consecutivas ante los eternos aspirantes Belal Muhammad y Geoff Neal.

Tras perder en su combate de reaparición después de dos años de inactividad por una fractura en la pierna, el ex campeón del peso medio Chris Weidman ha insinuado que su combate del sábado por la noche contra Bruno Silva podría ser el último de su carrera.

Nursulton Ruziboev venció por KO en el segundo 77 de su debut en la UFC el año pasado y ahora se enfrentará a Sedriques Dumas, que perdió en su primera aparición en el octágono, pero que desde entonces ha cosechado dos victorias consecutivas. Bill Algeo y Kyle Nelson se verán las caras tras haber ganado cada uno sus dos últimos combates en la división de peso pluma.

Chidi Njokuani necesita imperiosamente una victoria después de perder sus tres últimos combates consecutivos, mientras que Rhys McKee sigue buscando su primera victoria en el octágono, tras sufrir dos derrotas en su primera etapa en la promoción, y regresar después de tres años de ausencia el año pasado sólo para sufrir otra derrota.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje de la tarjeta completa UFC On ESPN 54 lucha a continuación.

Cartel principal (ESPN, 6 p.m. ET)

CARTEL PRELIMINAR

Nate Landwehr (145.25) vs. Jamall Emmers (145)

Loopy Godinez (115) vs. Virna Jandiroba (115)

Julio Arce (147)* vs. Herbert Burns (145)

Dennis Buzukja (145.25) vs. Connor Matthews (145)

Ibo Aslan (205) vs. Anton Turkalj (205)

Viktoriia Dudakova (125) vs. Melissa Gatto (125)

Jacob Malkoun (185) vs. Andre Petroski (186)

Caolan Loughran (135) vs. Angel Pacheco (135)

* Arce falló el corte de peso por una libra y será multado.