Merab Dvalishvili y Sean O’Malley son dos peleadores con estilos muy distintos, lo que hace que su enfrentamiento sea aún más interesante. Dvalishvili, conocido por su impresionante capacidad de lucha y resistencia, es un peleador que no da tregua a sus oponentes. Su estilo agresivo y su habilidad para mantener la presión constante lo han convertido en uno de los favoritos del público.

Por otro lado, Sean O’Malley es un peleador carismático y técnico, conocido por su habilidad para sorprender a sus oponentes con movimientos impredecibles y su destreza en el striking. La combinación de estos estilos promete un combate lleno de acción, donde cada peleador buscará imponer su estrategia para salir victorioso. La preparación y el enfoque de ambos peleadores serán cruciales para determinar el desenlace de esta esperada revancha.

La pelea co-estelar del evento también promete grandes emociones: la campeona de peso gallo femenino, Julianna Peña, defenderá su cinturón ante Kayla Harrison, ex medallista olímpica de judo, ex campeona en PFL y con récord profesional de 18–1 en MMA. Esta será la primera oportunidad titular para Harrison en UFC.

CARTELERA PRINCIAPL (ESPN, ESPN+, 10 p.m. ET)

Campeón Merab Dvalishvili (134) vs. Sean O’Malley (135) por el título gallo

Campeona Julianna Peña (135) vs. Kayla Harrison (135) por el título gallo femenino

Kelvin Gastelum (185) vs. Joe Pyfer (185)

Mario Bautista (135.1) vs. Patchy Mix (135.1)

Kevin Holland (170.1) vs. Vicente Luque (170)

CARTELERA PRELIMINAR (ESPN, ESPN+, 8 p.m. ET)

Bruno Silva (125) vs. Joshua Van (125.1)

Azamat Murzakanov (205) vs. Brendson Ribeiro (205)

Waldo Cortes-Acosta (265) vs. Serghei Spivac (251)

Andreas Gustafsson (170) vs. Khaos Williams (170)

PRIMERAS PRELIMINARES (ESPN, ESPN+, 6 PM ET)

Wang Cong (125) vs. Ariane da Silva (132)*

Jeka Saragih (145) vs. Joo Sang Yoo (145.1)

Yanal Ashmouz (155) vs. Quillan Salkilld (156)

Mark Choinski (155) vs. MarQuel Mederos (155)

*Seis libras por encima del límite de peso mosca