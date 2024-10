Previo UFC 308: Ilia Topuria vs Max Holloway

El UFC 308 se celebrará el próximo sábado 26 de octubre en Abu Dhabi y a continuación te ofrecemos los resultados del pesaje para el programa de peleas completo.

En el evento principal hay un importante choque por el título de peso pluma como campeón de peso pluma Ilia Topuria intenta hacer la primera defensa de su título contra el ex campeón de la división Max Holloway.

Topuria noqueó a Volkanovski, que tiene tres victorias sobre Holloway, para ganar el título en febrero. Bonos en cuatro peleas seguidas.

Por su parte, Holloway lleva tres victorias consecutivas desde su tercera oportunidad ante Volkanovski en julio de 2022. Su victoria en «BMF» sobre Justin Gaethje fue por doble bonificación y se considera uno de los mejores momentos de la historia de las MMA. La carrera por el título de Holloway fue una de las más grandes, pero hace casi cinco años que no ostenta el cinturón del peso pluma.

En el evento co-principal hay un choque de peso medio con implicaciones potenciales para el título cuando Robert Whittaker se enfrente al invicto Khamzat Chimaev.

Chimaev ha vuelto por primera vez en un año. Una grave enfermedad le apartó de la pelea en junio. Mientras que el ex campeón Whittaker ha ganado consecutivamente a Paulo Costa y Aliskerov, este último por nocaut en el primer asalto en junio, después de que Chimaev se retirara de la pelea.

Lerone Murphy, invicto en los 15 combates que ha disputado hasta la fecha, intentará ampliar su racha de victorias en la UFC a ocho peleas cuando se enfrente a Dan Ige, que ha perdido dos de sus tres últimas peleas.

Magomed Ankalaev, actual número 2 del peso semipesado, no ha perdido en sus últimos 12 combates en la UFC y ahora intentará forzar su acceso a una pelea por el título cuando se enfrente al número 5 del ranking, Aleksander Rakic, que viene de dos derrotas consecutivas.

Otro de los peleadores invictos, Sharabutdin Magomedov, intentará mejorar su 3-0 inicial en la UFC cuando se enfrente a Armen Petrosyan, que lleva un 3-2 en la promoción hasta la fecha.

Consulta a continuación los resultados del pesaje para el programa completo de peleas del UFC 308.

CARTEL PRINCIPAL (Pay-per-view, 2 p.m. ET)

Ilia Topuria (145) vs. Max Holloway (145) – Por el título Mundial Peso Pluma de la UFC

Khamzat Chimaev (186) vs. Robert Whittaker (185.5)

Magomed Ankalaev (204.5) vs. Aleksandar Rakic (206)

Dan Ige (146) vs. Lerone Murphy (145.5)

Shara Magomedov (185) vs. Armen Petrosyan (186)

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 10 a.m. ET)

Ibo Aslan (205) vs. Raffael Cerqueira (203)

Rafael dos Anjos (171) vs. Geoff Neal (171)

Myktybek Orolbai (159) vs. Mateusz Rebecki (160)

Brunno Ferreira (185.5) vs. Abus Magomedov (185)

Chris Barnett (264) vs. Kennedy Nzechukwu (241)

Farid Basharat (137) vs. Victor Hugo (145.5)

Ismail Naurdiev (185) vs. Bruno Silva (186)

Rinat Fakhretdinov (171) vs. Carlos Leal (169.5)