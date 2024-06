El UFC 302 se celebrará el próximo sábado 1 de junio por la noche en Newark, Nueva Jersey, y a continuación puedes consultar los resultados del pesaje para el programa completo de peleas.

En la pelea estelar, el campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, intentará defender con éxito el cinturón por tercera vez ante Dustin Poirier, que se ganó una nueva oportunidad titular tras vencer por KO a Benoit Saint Denis en marzo.

Makhachev, de 32 años, creció con Khabib Nurmagomedov y ha entrenado con él en todo momento. Este será su tercer intento de defensa del título después de dos victorias consecutivas sobre Alexander Volkanovski, quién ahora es un ex campeón de pero pluma de UFC,

Poirier tiene su tercera oportunidad de ganar un título indiscutible de la UFC. Derrotó a Holloway para ganar un cinturón interino en 2019, pero perdió ante Khabib Nurmagomedov en su primera oportunidad por el título indiscutido. Después de su victoria sobre Hooker y dos finalizaciones de McGregor, fue sometido por Charles Oliveira en su segunda oportunidad por el cinturón.

En la pelea co-estelar regresa el ex campeón de peso medio Sean Strickland, cuyo breve reinado terminó en una derrota por decisión dividida ante Dricus du Plessis en enero y ahora se enfrenta a Paulo Costa, que viene de una derrota por decisión unánime ante Robert Whittaker en febrero.

Después de un comienzo de 13-0 en su carrera, Costa consiguió una oportunidad por el título en 2020, pero fue noqueado por Israel Adesanya. Desde entonces, ha perdido peleas ante el ex campeón Robert Whittaker y el ex retador al título Marvin Vettori. Una guerra de Pelea de la Noche con el ex campeón Rockhold es el único punto brillante de los últimos cuatro años, por lo que una victoria sobre un ex campeón como Strickland podría ser de suma importancia.

Strickland se benefició de una sorprendente oportunidad por el título tras sus victorias sobre Nassourdine Imavov y Abusupiyan Magomedov y dominó ampliamente a Adesanya para ganar el título el pasado mes de septiembre. Su reinado duró sólo cuatro meses; perdió el cinturón ante Dricus du Plessis en enero.

Tras dos derrotas consecutivas, Kevin Holland vuelve al peso medio para su próxima pelea contra Michal Olekseijczuk, que ha perdido dos de sus tres últimos combates.

Las aspiraciones de Jailton Almeida al título de los pesos pesados se vieron afectadas la última vez, cuando su racha de seis victorias consecutivas en la promoción se vio abruptamente interrumpida por una derrota por KO ante Curtis Blaydes. Ahora espera volver a la senda del triunfo frente a Alexandr Romanov, que aceptó este combate con pocas semanas de preaviso para tratar de consolidar su victoria sobre Blagoy Ivanov.

En la apertura de la cartelera de pago por evento estará Randy Brown, que espera ampliar su racha de victorias a tres peleas cuando se enfrente a Elizeu Zaleski dos Santos, invicto en sus tres últimas peleas, aunque la más reciente de ellas se saldó con un empate mayoritario.

Consulta los resultados del pesaje de la cartelera completa del UFC 302 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (Pay-per-view, 10 p.m. ET)

Islam Makhachev (155) vs. Dustin Poirier (155)

Paulo Costa (185) vs. Sean Strickland (185)

Kevin Holland (185) vs. Michal Oleksiejczuk (185)

Alex Morono (170) vs. Niko Price (170)

Randy Brown (170) vs. Elizeu Zaleski dos Santos (170)

CARTEL PRELIMINAR (ESPN2, 8 p.m. ET)

Cesar Almeida (185) vs. Roman Kopylov (185)

Jailton Almeida (241) vs. Alexandr Romanov (265)

Grant Dawson (155) vs. Joe Solecki (155)

Jake Matthews (170) vs. Phil Rowe (171)

PRIMERAS PRELIMINARES (ESPN+, 6:15 p.m. ET)

Bassil Hafez (170) vs. Mickey Gall (170)

Joselyne Edwards (136) vs. Ailin Perez (135)

Andre Lima (130)* vs. Mitch Raposo (125)

* Andre Lima falló el corte peso, como consecuencia será penalizado con 30% de su bolsa.