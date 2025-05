Previo TNA Under Siege 2025 | Alerta Máxima

Estamos en otra semana notoria para TNA. La empresa de Anthem Sports & Entertainment no pasaba por un momento de tanta mediaticidad desde el fin de su «Spike Era», pero esta suerte no se da sin una contraparte, como ya venimos comentando.

Y el título del especial que nos ocupa, Under Siege, irónicamente define la situación actual de TNA. Un producto «bajo asedio» de WWE, tanto dentro como fuera del «kayfabe», que tiene a algunos suspicaces seguidores en alerta máxima, parafraseando la traducción de la película Under Siege (1992) en buena parte de países hispanohablantes.

Obligada por las circunstancias, TNA vuelve a presentar mañana, al igual que Unbreakable, un show poco menos que transitorio, luego de Rebellion, donde sí se produjeron acontecimientos de relevancia. Y no quiero decir que Under Siege sea una cita prescindible, pero tendrá difícil librarse de la imagen de antesala de Battleground, evento programado por WWE para el domingo.

Comenzando con el aparente estelar, un encuentro de duplas donde Joe Hendry e Elijah irán contra Trick Williams y Frankie Kazarian, que algunos temen suponga la última vez de Hendry como monarca bajo los focos de TNA. En Battleground, el inglés defenderá su oro ante Williams, protagonizando un hecho histórico dentro del «crossover» que trazan las promotoras, y existe una verdadera creencia de que allí podríamos asistir al fin de su reinado, de cara a que Mike Santana se corone en Slammiversary, evitando un choque entre técnicos.

Sí, se antoja descabellado, y las críticas (justificadas) seguramente inundarían las redes sociales. Pero a fin de cuentas, si alguna vez puede haber un Campeón Mundial TNA bajo contrato con WWE, es ahora. Cuanto menos, espero que ese choque por parejas resulte entretenido.

Otra evidencia de la condición de evento transitorio que presenta Under Siege es su principal lucha titular. En una nueva etapa competitiva bajo los grandes focos, Victoria Crawford vuelve a la palestra como retadora de Masha Slamovich por el Campeonato Mundial Knockouts. Y aquí me temo que la calidad «in-ring» no compensará la previsibilidad, amén de que Crawford sigue siendo Alicia Fox para la mayoría de aficionados; en otra cronificación del estigma de TNA.

Como comentó recientemente Ernesto Ocampo, TNA tiene larga costumbre de valerse de talentos provenientes de WWE. El problema es apoyarte tanto sobre nombres que allí nunca fueron estrellas y seguir haciéndolo en el contexto actual de colaboración con el gigante estadounidense, generando una innecesaria redundancia. ¿O es que, por ejemplo, TNA necesitaba programar a AJ Francis en duelo individual? Ojo al dato: sólo un punto del cartel carece de algún ex-WWE o de una actual «WWE Superstar». TNA, más asediada que nunca.

Se preguntarán, obviando la coyuntura, si con todo, Under Siege presenta alicientes que (sobre el papel) justifiquen su visionado. Como expuse anteriormente, no creo que pueda tacharse de prescindible esta cita, porque además de su funcionalidad a modo de previa de Battleground, su funcionalidad para el propio producto de TNA —si bien en menor medida— se plasma mediante ciertos puntos dignos de mención.

Ahí tienen la gran oportunidad para Leon Slater, compañero de Matt Hardy (ante la forzosa ausencia de Jeff Hardy) en busca del Campeonato Mundial de Parejas TNA que ostentan los hermanos Nemeth. Sobra decirlo, Slater debe hacer todo lo posible por robarse los focos en un fin de semana tan señalado y establecerse como la cara del futuro de la «Impact Zone». Eso sí, preservando siempre su integridad física…

Ahí tienen el, parece, definitivo capítulo de la rivalidad que mantienen Ash & Heather By Elegance con Spitfire (Dani Luna y Jody Threat). Tal vez hasta ahora estas cuatro gladiadoras no hayan dejado ningún combate memorable entre ellas, pero mañana podríamos ver un paso adelante, con el extra de una potencial ruptura de la alianza que conforman las técnicas. Calidad atesoran las implicadas para conjugar un notable colofón.

Y ahí tienen otra potencial despedida, la de Cody Deaner, en duelo contra Eddie Edwards. Si el veterano consigue salir victorioso, TNA renovará su contrato. Irónicamente, ahora que peligra su continuidad competitiva, Deaner genera reacciones y se ha ganado el apoyo del público.

