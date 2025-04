Previo TNA Unbreakable 2025 | Jueves de misterios

Sí, hoy jueves hay especial de TNA. Cualquiera diría que entre tanto evento programado para la «WrestleMania Week» nos hemos hecho un lío. Pero no. Una vez concluya la emisión (en riguroso diferido) del habitual episodio de iMPACT!, a las 10 pm ET desde Las Vegas iniciará (en riguroso directo) Unbreakable, cita que obligada por las circunstancias, puede servir, no obstante, como gran previa de Rebellion el próximo mes.

Con tal preámbulo, queda claro que Unbreakable está marcado por su propia celebración, pues a un servidor le cuesta recordar si tiempo atrás TNA presentó alguna vez uno de sus PPV en noche de iMPACT! Doble ración de contenido no necesariamente perjudicial para los fans, pero que arroja de nuevo una sensación de producto secundario a la sombra de WWE, con la que evita competir directamente no ya por lo evidente, sino ahora por la existencia de un acuerdo de colaboración. La distancia parece mayor aún.

El aficionado entonces podría clamar al cielo una vez más y fustigarse por los pecados de TNA, pero la promotora seguramente intentará sacar partido de esta particular estación de penitencia que le ha tocado vivir durante la «WrestleMania Week».

Ser positivo a menudo se confunde con ser iluso. Pues iluso sea si así lo prefieren. ¿Quién puede estimar negativo celebrar un show dentro de la semana más mediática que vive la lucha libre cada año? De acuerdo, las 10 pm ET tal vez se antoje una hora de inicio mejorable para un jueves, aunque como digo, el fan acérrimo seguro comprará esta sesión continua, pueda seguirla completa o no en directo. Y tal vez quien nunca haya acudido a una velada de TNA y se encuentre en Las Vegas decida concederle una oportunidad, descubriendo el producto o reenganchándose a él. Todo es posible en la Ciudad del Pecado, dicen.

Buena parte del menú que presenta Unbreakable está pensado de cara a vender Rebellion, la próxima cita verdaderamente imperdible de TNA. Indicativo de que estamos ante suerte de previa es la promoción hecha por la empresa: ingresando un simple código, puedes obtener un mes gratis de TNA+.

Joe Hendry, quien defenderá el Campeonato Mundial TNA ante Ethan Page y Frankie Kazarian en Rebellion, y Masha Slamovich, quien hará lo propio con el Campeonato Mundial Knockouts frente a Tessa Blanchard en el mismo evento, harán equipo esta noche para ir contra Kazarian y Blanchard en duelo de duplas. Típico estelar de iMPACT! «go-home show».

Similar luce el choque entre la tercia técnica The Hardys & Mike Santana y la ruda conformada por los Nemeth y Mustafa Ali. En Rebellion, Matt y Jeff pondrán sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas TNA ante Nic y Ryan, mientras Santana tendrá revancha con Ali (¿dije ya que esta rivalidad es mi actual placer culpable?). Dos estelares de un iMPACT! «go-home show» en un mismo especial.

Aunque Unbreakable tendrá algunos alicientes autoconclusivos, y creo resultan notorios como para considerarlo algo más que un show transitorio.

Conoceremos, por ejemplo, al primer Campeón Internacional TNA, con las luchas decisivas del torneo, donde podríamos ver una final con Eric Young y Steve Maclin cargada de narrativa, tras los desaires del primero al segundo durante los últimos meses. No obstante, la mejor decisión posible sería un triunfo en la justa de Ace Austin, gladiador por el que TNA debe apostar ya definitivamente, y este oro supondría un buen paso previo hacia el título mundial.

Habrá toque extremo gracias a Sami Callihan y Mance Warner, quienes culminarán su divertido pique mediante una «Barbed Wire Massacre» (sexta vez que se programa dicho tipo de combate). Aportación siempre aplaudida entre los fans de la sangre.

Y también habrá hueco para la sorpresa. Moose ha dejado un reto abierto al luchador de altos vuelos que desee dar un paso adelante y probarse: si consigue vencerlo, recibirá una tentativa por el Campeonato de la División X. Aquí podríamos ver a un nuevo fichaje de TNA o bien a algún competidor procedente de NXT.

Estamos en semana de WrestleMania, pero también de TNA.

