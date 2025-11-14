Previo TNA Turning Point 2025 | Los renglones torcidos

Un mes después de Bound For Glory, TNA retomó el hilo de sus historias esta semana, con un nuevo episodio de iMPACT! presentado ayer, que precedió a la celebración hoy de Turning Point, también desde la Full Sail University.

Y Moose puso el cascabel al gato, como suele decirse, con estas declaraciones durante una entrevista concedida a WrestleZone.

«Mike Santana, ganó el título y básicamente lo trajo de vuelta a casa. Su primera vez como campeón, lo hizo frente a la mayor cantidad de público que ha tenido TNA, creo que en la historia de la compañía, y entonces nos tomamos cuatro semanas de descanso. Así que principalmente me da pena por él, porque, en mi opinión, no debieron hacerlo de tal manera. Pero al mismo tiempo, confío en Carlos [Silva]. Confío en el equipo. Entiendo las razones por las que lo hicieron. Estoy con ellos. Pero al mismo tiempo, me siento mal por tipos como [Santana] y por otros tipos de nuestro elenco, que estaban encantados con la candencia que teníamos. «Al fin y al cabo, tenemos que ser pacientes porque el equipo y Carlos como principal responsable saben lo que hacen. Oye, mira, nos han llevado hasta donde estamos ahora. Él es parte del motivo de que estemos tan candentes. Y estoy seguro de que todos estarán entusiasmados de ir a Orlando […]»

► El «Fallout» de iMPACT!

Recordé en el previo de Bound For Glory ciertas declaraciones de Carlos Silva pidiendo paciencia a los seguidores de TNA camino al evento, asegurándoles que tras ciertos vericuetos, obtendrían una recompensa. Pero el periodo de gracia toca a su fin. Bound For Glory se sintió cual continuación de Slammiversary, y el único punto verdaderamente positivo que nos dejaron sus resultados fue el triunfo de Mike Santana.

Un Santana que además de ver cómo la candencia de su merecida victoria se disipaba, anoche vio cómo perdía el Campeonato Mundial TNA, nunca mejor dicho, a las primeras de cambio, tras el oportunista canjeo de Frankie Kazarian vía Call Your Shot al final del primer episodio al uso de iMPACT! desde Bound For Glory, emitido en directo. Irónicamente, su coronación y su primera defensa se dieron con demora, pero no su caída.

Tampoco deja de resultar curioso que TNA anunciara antes de iMPACT! que Santana no defendería el título mundial en Turning Point, para a cambio unir fuerzas allí con Steve Maclin frente a Kazarian y Nic Nemeth. Cual «spoiler», TNA ya nos estaba señalando el porqué de tal concreción. Y un servidor no quiere precipitarse a la hora de valorar ese sonado cambio de monarca, pues quizá Santana afronta una lesión o surgieron durante las últimas semanas ciertos problemas entre luchador y empresa. Además, al menos iMPACT! no cerró con AJ Francis, sino con Kazarian, veterano que merecía un premio a su carrera y seguro sabrá dar juego.

Hasta ayer, ese choque de duplas era el único encuentro en el cartel de una singular edición de Turning Point, cuyo cartel presenta algunos puntos medianamente interesantes.

Una vez más, la vieja-joven confiable, Leon Slater, portará la antorcha de la pura lucha libre, defendiendo el Campeonato de la División X ante Rich Swann, quien sólo ha disputado tres combates con TNA durante 2025. Poco importa aquí si, como todo apunta, ofrecen una notable batalla.

Espero TNA deje que también haya más lucha libre que ardides en el duelo sin «DQ» entre Dani Luna vs. Indi Hartwell, que tuvo una primera parte anoche, truncada por un sillazo de Luna causante de la descalificación. Ya lo dije en la review de iMPACT!, TNA no debió volver ruda a la inglesa, pues necesita urgentemente una campeona «babyface».

Ídem respecto a la nueva defensa de Kelani Jordan, quien tras retener ayer el Campeonato Mundial Knockouts ante Heather By Elegance, ahora deberá poner sobre la mesa su estatus ante otra elegante, M, gladiadora más talentosa que la propia monarca.

JDC anunció su retiro para enero, cuando TNA celebre Genesis, y The Rascalz mostraron su deseo de enfrentar por última vez al gladiador junto a su facción, The System. La intriga aquí, obviando que sobre el papel puede ser un buen combate, estará en el cuarto aliado de los Rascalz, que se desvelará in situ durante Turning Point.

Tampoco cabe desmerecer la lucha de tercias donde The Hardys y Cedric Alexander harán frente a Order 4, en un segundo reencuentro entre Alexander y Mustafa Ali, tras el mano a mano que tuvieron en Slammiversary.

Señalé que estamos ante una entrega de Turning Point inusual por su construcción, en apenas una noche. Pero en especial, por su forma. Normalmente, los episodios de iMPACT! ejercen de resaca de un especial, pero mañana veremos lo contrario: Turning Point será una suerte de «fallout» del trascendental iMPACT! visto anoche, algo que no dice mucho sobre este evento.

► Cartel

