Previo TNA Turning Point 2024

Cuando TNA tiene a la vista su siguiente gran show, Turning Point 2024, este viernes, enmarcado en el fin de semana de Acción de Gracias, aquella parábola del pavo inductivista formulada por Bertrand Russell y Alan Chalmers luce muy propicia para hablar de la situación de la empresa.

TNA estaba a las puertas de sacudirse por fin ese estigma que viene arrastrando desde la caída de su condición de alternativa seria a WWE a inicios de la pasada década, coincidiendo con las infames contrataciones de Hulk Hogan y Eric Bischoff. Bajo la «Anthem Era», Scott D’Amore había logrado impulsar el producto durante la pospandemia, devolviéndole bastante seriedad, «rebranding» incluido. Pero otra vez, muchos creen que TNA vuelve a sus fueros.

Como si de ese pavo inductivista se tratara, nunca parecen poder sacarse conclusiones sobre TNA en base a observaciones. Y observaciones muy numerosas y continuadas. Pese a agenciarse un elenco envidiable, conjuntar notables shows y dejar combates de enorme calidad «in-ring», alguien siempre acaba por cortarle el cuello al pavo y hacernos desconfiar de todo lo visto anteriormente.

El despido de D’Amore ya supuso un mal augurio. Y aunque el transcurrir de los meses estuvo lejos de traer un éxodo masivo de talentos como algunos preveían, actualmente, tenga que ver con el principal responsable de MAPLE LEAF PRO o no, TNA se encuentra de nuevo ante presumibles salidas de varios de sus mejores nombres; caso de Mike Bailey y Josh Alexander. Asimismo, nadie descarta la próxima pérdida de Joe Hendry y Jordynne Grace, estrellas que están en el radar de WWE.

Tal vez hablando de Grace y Alexander, TNA carezca de culpa si «The Juggernaut» y «The Walking Machine» cambian de aires, pues su manejo ha sido hasta ahora muy plausible. Pero hablando de Bailey y Hendry, desde luego buena parte de culpa puede achacarse a TNA. El primero nunca pudo posicionarse como un verdadero estelarista y el segundo va camino de ser un sempiterno «underdog».

Bound For Glory supuso una de cal y otra de arena. Mientras Masha Slamovich y su coronación quedaron como el gran punto positivo, Hendry y su derrota marcaron la valoración del evento, con numerosas «bomb reviews» en redes sociales opacando cualquier otro resultado. Esto, unido a la conquista de The Hardys del Campeonato Mundial de Parejas, juzgada como un paso atrás al recordar etapas pretéritas.

Y ahora llega Turning Point bajo tan tibia tesitura, a modo de «fallout» de Bound For Glory, donde, irónicamente, Hendry formará parte del combate cómico de la noche, el tradicional «Thanksgiving Turkey Bowl», cuyo perdedor deberá disfrazarse de pavo. Imaginarán, un «bookeo» vilipendiado por los fans del inglés.

No obstante, más allá de Hendry, TNA ha logrado otorgar cierto interés a lo que luce claramente como un show de transición.

Sin Mike Bailey ya implicado, Turning Point albergaría el último gran combate de Josh Alexander, ante un Steve Maclin en plena reconstrucción. Tras el buen precedente durante Bound For Glory, esta revancha se antoja prometedora y serviría para reimpulsar al ex-WWE.

Asimismo, otra última gran implicación quizás sea la de Jordynne Grace, ya que su contrato con TNA concluye en enero. No se espera que Slamovich pierda tan pronto el Campeonato Mundial Knockouts, pero sus duelos con Grace siempre resultan sinónimo de calidad, y considerando la ocasión, seguro que ambas tienen preparado algo muy especial.

Mencionar también el aparente estelar, esa defensa del Campeonato Mundial TNA entre Nic Nemeth y Eddie Edwards, más allá de las potenciales interferencias de The System. O Mike Santana vs. Frankie Kazarian, veteranos cuyo manejo reciente arroja esperanzas sobre el producto. Y merecedora de atención (pese al igualmente previsible resultado), la inusual presencia de Laredo Kid retando a Moose por el Campeonato de la División X; el mexicano es otro talento del que TNA podría lamentar su pérdida, ante un manejo muy errático durante años.

