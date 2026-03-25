Previo TNA Thursday Night iMPACT! | A un día para Sacrifice

El elenco de TNA Wrestling se presenta este jueves desde el Gateway Center Arena en College Park. Georgia coliseo con capacidad para 5,000 aficionados, y casa de los Atlanta Dream de la WNBA.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- The Home Town Man derrotó a Frankie Kazarian
- Mr. Elegance derrotó a Mike Jackson
- Arianna Grace y Dani Luna derrotaron a Léi Yǐng Lee y Xia Brookside
- Moose derrotó a Brian Myers
- Elayna Black derrotó a Jada Stone
- Nic y Ryan Nemeth derrotaron a Vincent y Dutch
► Este jueves en TNA IMPACT!
Leon Slater regresa al ring tras la lesión de cuello que sufrió con el Piledriver de Eric Young, y se une a Mike Santana para enfrentarse a Eddie Edwards y Cedric Alexander de The System. Ambos equipos buscan dar un golpe de efecto.
Moose continúa su rivalidad contra The System, decidido a enviar otro mensaje con una actuación dominante. Se enfrenta a Bear Bronson en una batalla épica entre dos poderosos competidores.
Jeff Hardy se enfrenta a Brian Myers en un duelo de experiencia y resistencia. Ambos buscan ganar impulso, por lo que este encuentro no admite errores.
Mustafa Ali se enfrenta a BDE en un combate que podría ser el plato fuerte de la noche. Ambos luchadores buscan demostrar que merecen estar en la cima.
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 26 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Sede
|Gateway Center Arena College Park. Georgia
|Capacidad
|5,000 espectadores