Previo TNA Thursday Night iMPACT! | A un día para Sacrifice

El elenco de TNA Wrestling se presenta este jueves desde el Gateway Center Arena en College Park. Georgia coliseo con capacidad para 5,000 aficionados, y casa de los Atlanta Dream de la WNBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Home Town Man derrotó a Frankie Kazarian Mr. Elegance derrotó a Mike Jackson Arianna Grace y Dani Luna derrotaron a Léi Yǐng Lee y Xia Brookside Moose derrotó a Brian Myers Elayna Black derrotó a Jada Stone Nic y Ryan Nemeth derrotaron a Vincent y Dutch

► Este jueves en TNA IMPACT!

Leon Slater regresa al ring tras la lesión de cuello que sufrió con el Piledriver de Eric Young, y se une a Mike Santana para enfrentarse a Eddie Edwards y Cedric Alexander de The System. Ambos equipos buscan dar un golpe de efecto.

Moose continúa su rivalidad contra The System, decidido a enviar otro mensaje con una actuación dominante. Se enfrenta a Bear Bronson en una batalla épica entre dos poderosos competidores.

Jeff Hardy se enfrenta a Brian Myers en un duelo de experiencia y resistencia. Ambos buscan ganar impulso, por lo que este encuentro no admite errores.

Mustafa Ali se enfrenta a BDE en un combate que podría ser el plato fuerte de la noche. Ambos luchadores buscan demostrar que merecen estar en la cima.

Información del Evento Fecha Jueves 26 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión TNA+, AMC, Claro Sports Sede Gateway Center Arena College Park. Georgia Capacidad 5,000 espectadores