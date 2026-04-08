Previo TNA Thursday Night iMPACT! 9 de abril 2026 | The Hardys vs. The Righteous

TNA se presentará este jueves en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio, (anteriormente llamado CSU Convocation Center), coliseo con capacidad para 15,000 aficionados y casa de los Cleveland State Vikings de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) y Order 4 (Mustafa Ali y Special Agent 0) derrotaron a Mike Santana, Leon Slater, Trey Miguel y Moose (*** 1/2) BUNKHOUSE MATCH: Tessa Blanchard derrotó a Jody Threat (*** 1/2) AJ Francis derrotó a The Home Town Man (**) CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) retuvo ante Xia Brookside (*)

► Este jueves en TNA IMPACT!

El plato fuerte de la noche. Los campeones, The Hardys, entran en su terreno natural. La estipulación de mesas favorece directamente el estilo extremo de Matt y Jeff, quienes han construido su legado precisamente en este tipo de combates. Sin embargo, The Righteous representan una amenaza distinta: un equipo más metódico, físico y con una mentalidad casi sádica. No necesitan volar para hacer daño, solo castigar con precisión.

Duelo interesante dentro de la división Knockouts. Elayna Black aporta intensidad, agresividad y presencia, mientras que Myla Grace representa una competidora más técnica y resiliente.

Choque generacional. BDE (con su estilo moderno y personalidad carismática) se enfrenta a la experiencia pura de Frankie Kazarian, uno de los luchadores más completos y veteranos del roster.

Información del Evento Fecha Jueves 9 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360 Sede Wolstein Center Cleveland, Ohio Capacidad 15,000 espectadores