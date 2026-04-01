Previo TNA Thursday Night iMPACT! 2 de abril 2026 | Arianna Grace vs. Xia Brookside

El elenco de TNA Wrestling se presenta este jueves desde el Alario Center en Westwego, New Orleans, Louisiana, coliseo con capacidad para 2,400 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Mustafa Ali derrotó a BDE Jeff Hardy derrotó a Brian Myers Moose derrotó a Bear Bronson Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford derrotaron a Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson Eric Young derrotó a Brad Attitude Mike Santana y Leon Slater derrotaron a Cedric Alexander y Eddie Edwards

► Este jueves en TNA IMPACT!

El episodio de TNA iMPACT! del 2 de abril de 2026 es un show claramente marcado por las consecuencias de Sacrifice y la construcción rumbo a Rebellion 2026, con fuerte énfasis en la división Knockouts y rivalidades intensificadas.

Tras retener el campeonato de las Knockouts en una lucha caótica y controvertida, Este jueves Arianna Grace pone de nuevo el oro en juego esta vez contra Xia Brookside.

Luego de mostrar sus intenciones en Sacrifice, Eddie Edwards es el próximo en retar a Mike Santana por el Campeonato Mundial en Rebellion 2026, así que es posible que desde este jueves comiencen a calentar el encuentro con un segmento entre ambos.