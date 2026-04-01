Previo TNA Thursday Night iMPACT! 2 de abril 2026 | Arianna Grace vs. Xia Brookside

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El elenco de TNA Wrestling se presenta este jueves desde el Alario Center en Westwego, New Orleans, Louisiana, coliseo con capacidad para 2,400 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Mustafa Ali derrotó a BDE
  2. Jeff Hardy derrotó a Brian Myers
  3. Moose derrotó a Bear Bronson
  4. Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford derrotaron a Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson
  5. Eric Young derrotó a Brad Attitude
  6. Mike Santana y Leon Slater derrotaron a Cedric Alexander y Eddie Edwards

► Este jueves en TNA IMPACT!

Superluchas - Logotipo de lucha libre de TNA sobre fondo negro. La marca, ahora llamada TNA una vez más, muestra su icónico logotipo sobre un elegante fondo negro. A medida que IMPACT regresa a sus orígenes, los fanáticos

El episodio de TNA iMPACT! del 2 de abril de 2026 es un show claramente marcado por las consecuencias de Sacrifice y la construcción rumbo a Rebellion 2026, con fuerte énfasis en la división Knockouts y rivalidades intensificadas.

Tras retener el campeonato de las Knockouts en una lucha caótica y controvertida, Este jueves Arianna Grace pone de nuevo el oro en juego esta vez contra Xia Brookside.

Luego de mostrar sus intenciones en Sacrifice, Eddie Edwards es el próximo en retar a Mike Santana por el Campeonato Mundial en Rebellion 2026, así que es posible que desde este jueves comiencen a calentar el encuentro con un segmento entre ambos.

LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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