Previo TNA Slammiversary 2025 | 23 años después

We’re moving the stage back to accommodate more fans. This event will be TNA’s greatest achievement and trust me it’s going to be PHENOMENAL. #Slammiversary #TNA @ThisIsTNA pic.twitter.com/9BUxjiIQjj — Carlos Silva (@carlossilva) July 15, 2025

«Vamos a echar atrás el escenario para acomodar a más seguidores. Este evento será el mayor logro de TNA y hacedme caso, va a ser FENOMENAL».

Con tal bombo por parte del presidente de TNA llega este domingo Slammiversary, 23 años después de su primer evento. Y es que si la promotora nació entonces como una oposición a WWE, irónicamente hoy alimenta su monopolio, convertida en fiel colaboradora.

► Celebrando resiliencia

Silva se congratula también de estar a las puertas de cerrar nuevo acuerdo televisivo para TNA, en unas declaraciones que desconozco hasta qué punto son un brindis al sol como las recogidas en la introducción.

Aunque ya ha superado en asistencia a la anterior entrega de esta cita anual, de ninguna manera Slammiversary 2025 acabará situándose por encima de Lockdown 2013 y aquella parada de la gira Maximum Impact Tour sobre la Wembley Arena. En cualquier caso, resulta ya un éxito a todas luces, que seguramente quede como el show más taquillero de la «Anthem Era» de TNA. Y puede entenderse, debo reconocerlo, considerando su menú concretado hasta el momento, donde hay puntos para todos los paladares.

Confluirán en su estelar los dos principales técnicos adscritos al producto, Joe Hendry y Mike Santana, con un mismo objetivo: recuperar el Campeonato Mundial TNA que ostenta Trick Williams y devolverlo a la «Impact Zone». Hendry no ha perdido candencia tras su controvertida derrota en WWE NXT Battleground 2025, y TNA vende que Slammiversary 2025 podría suponer su redención. Mientras, Santana será el favorito local al amparo de New York, y no parece casualidad tal coincidencia entre escenario y estelarista, como si el evento pareciera diseñado a imagen y semejanza del ex-LAX. Hay señales tan claras que algunos suspicaces y curtidos seguidores temen una defensa exitosa para Williams, lo que nos privaría de un gran momento con una figura «de la casa» obteniendo su merecida recompensa.

Sin embargo, ya habrán comprobado que actualmente TNA programa en función de los intereses de su «crossover» con WWE. Véase, en función de los intereses de WWE. Según ciertos reportes, el otrora Imperio McMahon tiene puestas sus miras sobre Santana, por lo que un impulso previo como máximo monarca de TNA se vería con buenos ojos en las oficinas de Stamford. Lo dicho: TNA cual territorio de desarrollo extra de WWE.

La presencia de WWE, por supuesto, va más allá, en línea con los carteles de los especiales de TNA durante el último año.

Obviando la implicación de DarkState, sobresale el «Winner Takes All» entre Masha Slamovich y Jacy Jayne, que si no se produce ninguna trampa de guion, debe dejarnos una doble monarca al final de la noche, portadora del Campeonato Mundial TNA y el Campeonato NXT. Y aquí, de vencer Slamovich, quien también se dice está en el radar de WWE, se haría patente otra vez la condición de campo de pruebas para el gigante estadounidense que supone TNA hoy día. Slamovich será rival de Natalya en la próxima edición de Bloodsport, y esto tal vez constituya un paso más en el acercamiento entre empresa y gladiadora.

Sin mayor presencia directa, las reminiscencias hacia WWE resultan numerosas dentro del cartel. Por ejemplo, con un Mustafa Ali vs. Cedric Alexander que no ha escatimado en señalar el pasado de ambos en 205 Live durante su construcción y que por potencial «in-ring» debería convertirse en el mejor combate de Slammiversary 2025; aunque su envoltorio narrativo seguramente lo haga carne de interferencias y luzca menos redondo de lo debido. O con las implicaciones de The IInspiration e Indi Hartwell; las primeras en busca del Campeonato Mundial de Parejas TNA que portan The Elegance Brand y la segunda en duelo contra Tessa Blanchard.

Y no pasemos por alto el cierre del citado tuit de Carlos Silva: «FENOMENAL». Según el anuncio oficial de TNA, la presencia de AJ Styles en Slammiversary 2025 parece asegurada, y si se confirma una rivalidad con algún talento, la promotora tendría en la mano iniciar su presumible nueva era televisiva por todo lo alto.

Pero para quienes creemos en una TNA libre de antiguos ex-WWE como primer paso hacia la extirpación de su estigma, así como para quienes somos fieles entusiastas de la escena británica, el punto imperdible en Slammiversary 2025 estará protagonizado por Leon Slater y su tentativa por el Campeonato de la División X. Es el momento de Slater, a las puertas de hacer historia ante un rival, Moose, con el que conjuntar además un gran combate, tras lo sucedido en Rebellion 2025.

A través de dicho oro inició AJ Styles su antológica carrera en TNA, y Slater puede convertirse en la nueva gran estrella «homemade» de la compañía. El primer paso hacia los puestos estelares debe darse este domingo. 23 años después, hay esperanza.

► Cartel

[Countdown To Slammiversary]

