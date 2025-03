Previo TNA Sacrifice 2025 | Las invasiones bárbaras

La imminente nueva edición de Sacrifice llega este viernes con TNA en un momento dulce, tras el satisfactorio Genesis, donde la compañía pareció hacer reset y devolver las esperanzas a sus seguidores, especialmente por el triunfo de Joe Hendry.

Y en estas que de nuevo los fantasmas en torno al futuro de TNA tienen a WWE como protagonista, muy presente dentro del cartel de Sacrifice.

¿Dejará atrás TNA algún día su imagen (en parte merecida y en parte gratuitamente adquirida) de recicladero de WWE? Dame pan y dime tonto, pensarán en la Impact Zone. Como un servidor ha comentado varias veces, esta percepción, reforzada desde el inicio del «crossover» con WWE, afectará a largo plazo al producto (indeleble «Spike Era», de aquellos polvos estos lodos), pero mientras tanto, está generando unos jugosos beneficios inmediatos. Sin WWE, seamos realistas, no se explicaría buena parte de su candencia actual.

Y analizando qué tiene en agenda TNA para Sacrifice 2025, pocos visos hay de reseteo en tal sentido. De hecho, supone el especial programado por TNA con una presencia más notoria de WWE hasta ahora.

Ahí está la implicación de Wes Lee, gladiador que por su pasado en The Rascalz constituye el talento de WWE NXT que más está representando a la marca dorada sobre TNA. Anoche lo vimos enfrentarse a Laredo Kid en iMPACT! a modo de calentamiento (una pena el rol ya cronificado del mexicano) para su choque de tercias hoy junto a Tyson y Tyriek, donde irá, como no podía ser de otra forma, contra The Rascalz, acompañados de Ace Austin. Aunque Tyson y Tyriek aún estén un poco verdes, esta lucha seguro nos deja muy buenas secuencias.

Y ahí está la implicación de Cora Jade buscando el Campeonato Mundial Knockouts que porta Masha Slamovich. Desde que la rusa dejara atrás ¿definitivamente? el conflicto con Jordynne Grace por la marcha de «The Juggernaut» a WWE, tendrá su reto, en teoría, más complicado como monarca, luego de semanas de construcción. Sobre el papel, no veo un potencial cinco estrellas, y asimismo, podría descartarse el cambio titular, pero la popularidad de Jade ayudará a que el reinado de Slamovich se consolide y cobre mayor relevancia.

Pero si alguien saldrá beneficiado esta semana es Moose. Mientras el martes fue gran protagonista de NXT Roadblock plantando cara al poderoso Oba Femi en la defensa que este más ha tenido que sudar, ahora Moose busca preservar el Campeonato de la División X ante toda una leyenda viva de WWE, Jeff Hardy, quien supongo habrá cambiado de opinión a la hora de aceptar un próximo hueco en el «Hall Of Fame» del otrora Imperio McMahon. The Hardy Boyz parecen encaminados a un regreso inminente, convirtiendo sus implicaciones sobre Sacrifice en casi en otro punto del «crossover».

Por su parte, el mayor de los Hardy integrará la otra lucha principal de Sacrifice. Con una estipulación un tanto forzada, el «Broken», junto a Joe Hendry, Nic Nemeth, Elijah y Leon Slater, colisionará contra The System y The Colons dentro de una jaula de acero; primera vez desde 2019 que en TNA se utiliza esta estructura.

De nuevo la cantidad de ex-WWE en liza (entiendo las críticas hacia la innecesaria incorporación de The Colons, en una misma semana donde Hammerstone ha anunciado su agencia libre, o teniendo a un competidor como Alan Angels en desuso) no ayuda a disipar la mencionada sensación de recicladero. Al menos, Slater gozará de bastante exposición en pos de su presumible ascenso y podríamos disfrutar de una divertida extravagancia.

Sin embargo, creo que lo más interesante (al menos sobre el papel) de Sacrifice, está en sus puntos menos mediáticos: Mustafa Ali vs. Mike Santana, Steve Maclin vs. Frankie Kazarian y Sami Callihan vs. Mance Warner.

La rivalidad entre los primeros nos ha dejado en las últimas semanas algunos de los segmentos más creativos hechos por TNA últimamente, reactivando de gran manera el personaje rudo de Ali y humanizando el de Santana, quien parece encaminarse hacia el título mundial. Si la lucha está a la altura, se robará el show.

Tampoco desmerece la construcción de Maclin, en otro acierto de TNA al establecer varios nombres como potenciales campeones técnicos favoritos del público. Y sin una narrativa demasiado profunda, pero espero con una violencia compensatoria, Callihan y Warner se batirán en lucha callejera. Considerando los implicados, esto debería dejarnos algo cuanto menos vistoso.

