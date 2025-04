Previo TNA Rebellion 2025 | Regreso al futuro

Sólo 10 días después de Unbreakable, especial que supo a cita transitoria durante la «WrestleMania Week», TNA presenta esta noche Rebellion, verdadero punto imperdible, por ponerse sobre la mesa todos los títulos de la compañía, por las implicaciones de varias caras adscritas a WWE y por potenciales sorpresas. Y así lo refleja su taquilla, que se prevé sea la más alta de la última década, según recientes informaciones.

Sexta vez de un evento nacido bajo los primeros compases de la «Anthem Era», a cuya edición inaugural merece la pena retrotraernos por las conexiones que podemos trazar con el presente.

En aquel 2019, la denominación Rebellion lució ad hoc con el recinto entonces escogido, el Rebel Complex de Toronto (Ontario, Canadá), y esto supuso oportuna excusa para que Gail Kim saliera del retiro y disputara un simbólico combate contra Tessa Blanchard a modo de pase de antorcha; esencial «checkpoint» para que la hija de Tully Blanchard acabara siendo la primera mujer en portar el Campeonato Mundial TNA.

¿Quién, entonces, podía haber previsto que con todo su impagable trabajo como principal intercesora de la división femenil, Kim ya no estaría hoy ligada a TNA, y para más inri, que su despido se daría en un nuevo momento de candencia del producto? Asimismo, ¿quién, entonces, podía haber previsto el devenir de la carrera de Tessa Blanchard, y que, con todo lo sucedido, estaría hoy otra vez ligada a TNA y a las puertas de poder coronarse por segunda vez Campeona Mundial Knockouts si derrota a Masha Slamovich? Cuánto pueden cundir seis años…

Ethan Page también sabe de primera mano cuánto pueden cundir seis años. En Rebellion 2019, el «All Ego», como parte de The North (su antigua dupla junto a Josh Alexander), hizo equipo con Moose para medirse a The Rascalz (quienes todavía tenían forma de tercia en TNA, antes de que Wes Lee y Zachary Wentz pusieran rumbo a WWE).

Page y TNA romperían relaciones de forma poco cordial menos dos años después, en un punto donde la empresa guardaba alianza con AEW, siguiente destino para el gladiador.

Ironías de la vida, ahora Page se pasea otra vez por TNA gracias al exitoso acuerdo de colaboración entre esta y WWE, y podría lograr lo que nunca logró la pasada década: coronarse máximo monarca de la otrora Impact Wrestling, cuando enfrente a Joe Hendry y Frankie Kazarian. Una Triple Amenaza marcada por la lesión (dentro del «kayfabe») que arrastra Hendry, cuyo fin narrativo, espero, sea simplemente potenciar su imagen de técnico favorito del público, tras una triste implicación en WrestleMania 41.

Como contraparte, los Rascalz dirían que seis años no son nada. Aunque Trey Miguel ostentó dos veces el Campeonato de la División X, su camino lo ha devuelto a la casilla de salida, y así, él y Zachary Wentz sólo tienen en su haber un reinado del Campeonato Mundial de Parejas TNA, allá por 2023 (y escasamente longevo).

Esta noche, los Rascalz no forman parte del cartel de Rebellion, al igual que Ace Austin, otro caso muy particular, quien en 2019 era considerado el próximo gran «franchise boy» y salió allí victorioso bajo un «Six-Way».

Y no me olvido de Mike Santana, pues Rebellion 2019 lo tuvo como estelarista en un gran choque «Full Metal Mayhem» contra los Lucha Brothers, donde, junto a Ortiz, se hizo por cuarta vez con el título mundial de duplas de la promotora, culminando una tetralogía para enmarcar.

Hoy, en Rebellion 2025, Santana culminará otras hostialidades, las que mantiene con Mustafa Ali, y por construcción y presumible calidad del combate, desde luego merecería el «main event». En cualquier caso, la clara apuesta de TNA por Santana sí debe aplaudirse.

Seis años después, convendremos que de todos los implicados en Rebellion 2019 programados para Rebellion 2025, sólo Ethan Page posee un estatus superior; casualidad o no, única «WWE Superstar» entre esos repetidores. Y convendremos que seis años después, aunque el PPV que nos ocupa cuente con suficientes mimbres para brillar, TNA se antoja menos alternativa si cabe al gigante estadounidense. Una «Rebelión» de pandereta.

