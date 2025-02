El elenco de TNA Wrestling se presenta esta noche desde The Boeing Center at Tech Port en San Antonio, Texas. Estados Unidos. coliseo con capacidad para 3,200 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Cora Jade derrotó a Hyan

Brian Myers derrotó a Leon Slater Mustafa Ali derrotó a Laredo Kid Eric Young y Josh Alexander vs. The Northern Armory: sin ganador Wes Lee derrotó a Ace Austin Nic y Ryan Nemeth derrotaron a First Class

► Este jueves en TNA IMPACT!

La enlace oficial entre TNA y NXT, Arianna Grace, le otorgó a Nic y Ryan una oportunidad por el título en parejas de NXT contra los campeones reinantes, Fraxiom. El enfrentamiento de gran éxito está programado para este jueves, cuando Nic y Ryan buscarán traer el oro de NXT a TNA Wrestling.

¿Quién será la siguiente en la fila para desafiar a Masha Slamovich por el Campeonato Mundial de Knockouts? Esa pregunta tendrá respuesta este jueves cuando las mejores Knockouts se enfrenten en una Batalla Real. La ganadora obtendrá una codiciada oportunidad por el título mundial de Knockouts la próxima semana en iMPACT.

The Hardys, reavivaron su rivalidad con The System, derrotando al campeón de la División X, Moose y JDC en una lucha en parejas. Una semana después, Leon Slater fue derrotado por Brian Myers después de ser víctima del juego de números jugado por The System. Después de una confrontación tras bastidores, las probabilidades están ahora igualadas en este choque de parejas de 6 hombres: Esta noche The Hardys y Leon Slater se enfrentarán a Moose, JDC y Eddie Edwards de The System este jueves en iMPACT!