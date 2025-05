El elenco de TNA Wrestling se presenta esta noche desde el CAA Centre en Brampton, Ontario, Canada, (anteriormente llamado The Brampton Centre for Sports & Entertainment y The Powerade Centre), coliseo con capacidad para 5,000 aficionados, y casa de los Brampton Steelheads de la OHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron: Mustafa Ali derrotó a Ace Austin Aztec Warriors derrotaron a The Northern Armory Eddie Edwards derrotó a Jake Painter First Class (AJ Francis y KC Navarro) derrotaron a Mike Santana y Sami Callihan Spitfire (Dani Luna y Jody Threat) derrotaron a Mazzerati y Vipress Joe Hendry & Elijah derrotaron a The System (Moose y Brian Myers)

► Este jueves en TNA IMPACT!

Trick Williams sorprendió al mundo en WWE Battleground al derrotar a Joe Hendry y convertirse en la primera Superestrella de la WWE en conquistar el Campeonato Mundial de TNA. ¿Qué sigue?.

Después del impactante debut de Robert Stone como «Sheriff Stone» y su constante interferencia en los planes de Santino Marella, Marella regresa al ring esta vez junto a su hija y enlace de NXT/TNA, Arianna Grace, para ajustar cuentas con Stone y su nueva aliada, Tessa Blanchard.

Cuatro de los dúos más explosivos de TNA se enfrentan en una lucha por equipos de cuatro vías este jueves. Con el impulso y un puesto de aspirante número uno al Campeonato Mundial de Parejas de TNA en juego, Brian Myers y Eddie Edwards, The Rascalz, FIR$T CLA$$ y los Aztec Warriors se enfrentan en TNA iMPACT!