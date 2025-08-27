El elenco de TNA Wrestling se presenta esta noche desde la Chesapeake Employers Insurance Arena en Catonsville, Maryland, Estados Unidos. coliseo con capacidad para 5,500 aficionados, y casa de los UMBC Retrievers de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

KNOCKOUTS GAUNTLET POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Jody Threat derrotó a Indi Hartwell, Dani Luna, Rosemary, Xia Brookside y Killer Kelly Frankie Kazarian derrotó a Jake Something Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler y Jason Hotch) derrotaron a The System (Moose y Brian Myers) y Matt Cardona

► Este jueves en TNA IMPACT!

Ash By Elegance sorprendió al mundo de la lucha libre en WWE Heatwave al conquistar el Campeonato Mundial de las Knockouts y traerlo de vuelta a TNA. Ahora, la nueva campeona regresa a la Zona iMPACT! por primera vez desde la victoria que definió su carrera. ¿Qué dirá Ash al comenzar su reinado en la cima de la División Knockouts?

Después de que Trick Williams se negara a concederle a Santana la revancha por el Título Mundial de TNA, el Director de la Autoridad, Santino Marella, lo obligó a luchar por equipos. Con AJ Francis a su lado, Williams se enfrentará a Santana y al Campeón Internacional de TNA, Steve Maclin.

En Emergence, Leon Slater sobrevivió a Cedric Alexander para retener el título de la División X, pero se ganó el respeto en el proceso. Ahora se mantienen unidos mientras Slater y Alexander enfrentan su mayor desafío hasta la fecha contra los Campeones Mundiales en Parejas de TNA, The Hardys