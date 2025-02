El elenco de TNA Wrestling se presenta esta noche desde Full Sail University en Winter Park, Florida, Estados Unidos. coliseo con capacidad para 1,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Rascalz (Trey Miguel & Zachary Wentz) (w/Ace Austin) vencieron a Tyriek Igwe & Tyson Dupont (w/Wes Lee) Lei Ying Lee venció a Rosemary No Disqualification Match: JDC venció a Leon Slater Masha Slamovich venció a Mila Moore Elijah & Joe Hendry vencieron a The Colons (Eddie Colon & Orlando Colon)

► Este jueves en TNA IMPACT!

Después de evadir la competencia la semana pasada, Tessa Blanchard no tiene otra opción que subir al ring este jueves… ¡o enfrentarse a ser despedida.

La guerra entre Mance Warner y Sami Callihan llega a un punto de ebullición cuando finalmente resuelven sus diferencias en el ring. Después de semanas de peleas caóticas en toda la zona iMPACT!, ¿Warner se asegurará la victoria o el estilo impredecible y despiadado de Callihan resultará demasiado difícil de manejar?

El campeón de NXT Oba Femi oficialmente une fuerzas con los campeones mundiales en parejas de TNA, The Hardys, para enfrentarse a The System. Con el esperado enfrentamiento por el título de NXT entre Femi y Moose acercándose en NXT Roadblock, ¿Femi y The Hardys se mantendrán firmes, o The System podrá demostrar una vez más que ellos mandan?