El elenco de TNA Wrestling se presenta esta noche desde la Chesapeake Employers Insurance Arena en Catonsville, Maryland, Estados Unidos. coliseo con capacidad para 5,500 aficionados, y casa de los UMBC Retrievers de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Trick Williams y First Class derrotaron a The System Dani Luna e Indi Hartwell derrotaron a Harley Hudson y Myla Grace Matt Cardona derrotó a John Skyler Mike Santana derrotó a Eric Young Cedric Alexander y The Rascalz derrotaron a Leon Slater y The Hardys

► Este jueves en TNA IMPACT!

En Emergence, Trick Williams retuvo el Campeonato Mundial de TNA contra Moose. Pero pocos días después en NXT, su impulso se vio afectado cuando Mike Santana apareció en el balcón, lo que le costó una oportunidad por el Campeonato NXT contra Oba Femi en WWE Heatwave. Con Santana ahora en la mira, ¿Qué dirá el Campeón Mundial cuando inicie iMPACT?

Después del brutal ataque en Emergence, Eddie Edwards, Moose y Matt Cardona se unen para luchar contra Order 4 de Mustafa Ali. Con el respaldo de Alisha Edwards, The System se enfrenta hombro con hombro con Cardona en una lucha de seis personas.

Tras las tensiones entre Frankie Kazarian, Jake Something y Steve Maclin antes de Emergence, Jake estuvo a punto de ganar el Campeonato Internacional. Ahora, buscando recuperarse, se enfrentará a Kazarian este jueves.